Kombinasyon Formülü Hesaplama: Kombinasyon Nasıl Hesaplanır, Formülü Nedir?

Kombinasyon, nesne grubu içinde sıra fark etmeksizin yapılan seçimler olarak ifade edilmektedir. Konunun daha iyi algılanması için örneklendirme yapılması son derece yararlı olmaktadır. Örnek olarak sınıf içinde 1 sınıf başkanı, 1 başkan yardımcısı seçilmesi halinde kaç farklı şekilde olabileceğinin hesaplanması kombinasyon formülü ile ifade edilir. Küme içindeki elemanlardan her eleman, diğerlerinden daha farklı olmak koşulu ile seçilen aynı sayıda eleman içermekte olan alt kümelerin her biri olarak ifade edilir. Sıralama ve dizilişler dikkate alınmaz.

Kombinasyon Formülü

Kombinasyon formülü C (n,r)= n!/ (( n-r)!.r !) olarak ifade edilir. Kombinasyon hesaplama işlemleri büyük önem barındırmasının yanında, önemli konulardan biridir. Konu, öğrenciler tarafından iyi bir şekilde anlaşılması halinde, soruların çözümü son derece basit olur. Formülü daha iyi algılamak için konu ile alakalı soru çözülmesinin son derece önemli katkısı olacağını söylemek gerekmektedir.

Kombinasyon Nasıl Hesaplanır?

Kombinasyon; grup oluşturma, seçme, 2li, 3lü gibi çeşitli gruplar oluşturmayı ifade eder. Konu daha net algılanması açısından örnek verecek olursak, 5 kişiden meydana gelebile 3lü grup sayısı 5'in 3'lü kombinasyonu şeklinde hesaplanmaktadır.

N elemanlı olan bir küme içinde meydana gelen r elemanlı kombinasyon C (n,r) şeklinde gösterilmektedir. Formüllerin tabanını bu oluşturmaktadır.

Kombinasyon Soruları ve Örnekleri

Matematik dersinde bir konunun ne bir şekilde algılanması için o konu ile alakalı pratik yapmak, çok sayıda soru çözmek gerekmektedir. Kombinasyon ve permütasyon gibi konu başlıkları için de bu durum geçerlidir. Ne kadar fazla soru çözülürse, kişinin konuya ilişkin göz aşinalığı daha fazla olur. Bu sayede hem soruları çözme seviyesi hem de hızı artar.

Örnek olarak 5 elemanlı olan kümede 3 elemanlı kombinasyon kaç olur? Sorusuna yanıt verebiliriz.

C (5,3)= 5x4x3:3x2x1 ifadesinden yanıt 10 olarak hesaplanmaktadır.

Kombinasyon hesaplama formülünün anlaşılması halinde, kişi konu ile alakalı karşı karşıya kaldığı soruları çok basit bir şekilde çözüme ulaştırabilir.