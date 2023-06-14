Komedi ile Trajedinin Ortak Özellikleri Nelerdir? Trajedi ve Komedi Arasındaki Benzerlikler ve Farklar

Tiyatro türlerinin belli başlı unsurlara göre birbirinden ayrıldığı düşünüldüğü zaman komedi ile trajedinin ortak özelliklerinin neler olduğu daha çok merak edilir. Trajedi ile komedi arasındaki farklar ise bu iki ayrı tiyatro türünün kendine özgü özelliklerinin keşfedilmesini sağlar. Dolayısıyla bu iki modern tiyatro türünün yakından tanınması amacıyla trajedi ve komedi arasındaki farklar ve benzerlikler ayrı başlıklar altında incelenmelidir.

Komedi ile Trajedinin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Güldürü olarak da adlandırılan komedi ile bir diğer ismi ağlatı olan trajedinin ortak özellikleri sıklıkla araştırılır. Modern tiyatro türleri arasında yer alan komedi ve trajedinin ortak yönleri açıklanırken bu oyunların ortaya çıkışının göz önünde bulundurulması gerekir. Bu sayede trajedi ve komedi arasındaki benzerlikler kolaylıkla açıklanabilir. Genelde seyirciyi güldürmek amacıyla oluşturulan senaryoların sahnede sergilenmesine komedi tiyatrosu denilir. Trajedi ise kapanışta daha çok acıklı olayların öne çıkarıldığı bir tiyatro türüdür. Konularına bakıldığı zaman birbirinden farklı olduğu düşünülen komedi ve trajedi arasındaki benzer özellikler ise aşağıdaki gibidir:

Her iki tiyatro türünün de Antik Yunan'da ortaya çıktığı bilinir.

Belirli bir dönemde nesir ile yazılan komedi oyunlarının mevcut olduğu görülse de bu iki tiyatro türünde de senaryolar genelde manzumdur.

İncelenen iki ayrı tiyatro türünün benzer yönleri arasında 5 perdeden oluşmaları yer alır.

Komedi ve trajedi oyunlarında diyalog ve koro bölümlerinin mevcut olduğu belirtilebilir.

Bu iki tiyatro türünün aralıksız olarak oynandığı söylenmelidir.

Gerek komedi gerek ise trajedi oyunlarında üç birlik kuralına uyulduğu görülür.

Trajedi ile Komedi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kuralları ve ortaya çıkışı bakımından benzerlik gösteren trajedi ile komedinin konu açısından ise birbirinden ayrıldığı söylenebilir. Bu durum incelenen tiyatro türlerinin diğer isimlerinin güldürü ve ağlatı olmasından da anlaşılır. Dolayısıyla trajedi ve komedi arasındaki farklar sıralandığı zaman bu iki tiyatro türünün benzer özelliklerinden daha fazla hususa değinilmesi gerekir. Söz edilen bu iki türü birbirinden ayıran belirgin farklar aşağıdaki gibidir: