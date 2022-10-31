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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:39 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:40

Komik Atasözleri – En Yaratıcı, Hiç Bilinmeyen, Birbirinden Komik Atasözleri ve Deyimler

Komik Atasözleri – En Yaratıcı, Hiç Bilinmeyen, Birbirinden Komik Atasözleri ve Deyimler

Komik atasözleri hem eğlenip hem öğrenmemize yardımcı olan atasözleridir. Günlük hayatımızda sıklıkla duyduğumuz ve kullandığımız atasözlerinden farklı olarak hiç bilinmeyen komik atasözleri her yaştan insanın dikkatini çekebilmektedir. Komik uydurma atasözleri daha önce hiç karşılaşmadığımız atasözleri olabileceği gibi hepimizin bildiği atasözleri de olabilir. Eğer siz de en komik atasözleri nedir ya da kahkaha attıran atasözleri hangileridir diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre.

Komik atasözleri genellikle hem çok bilinmeyen hem de kahkaha attıran atasözleri olarak karşımıza çıkar. Atasözleri, eski zamanlarda yaşamış atalarımızın günümüze miras bıraktığı öğüt niyetinde sözler olsa da hiç bilinmeyen komik atasözleri de bulunmaktadır. İster bilinen bir komik atasözü olsun ister komik uydurma atasözü olsun, hangisini merak ediyorsanız hepsini bu yazımızda bulabilirsiniz. Hiç bilinmeyen komik atasözleri ve daha fazlası için buyurun yazımızın devamına birlikte bakalım.

Komik Atasözleri

Atasözleri nasihat amacı ile kullanılan sözler olsa da en komik atasözleri ile de karşımıza çıkmaları mümkündür. Eğlenerek öğrenmek belki de öğrenmenin en güzel çeşididir. Bu yüzden ister biz öğrenelim ister başkalarına öğretecek olalım hem eğlenmeli hem de öğrenmeyi kolaylaştırmalıyız. İşte kahkaha attıran atasözleri listesi ile eğlenceli ve öğrenmeli dakikalar;

  • Besle büyüt danayı, tanımaz olsun anayı.
  • Armudun iyisini ayılar yer.
  • Deliye taş atma, başına taş yağdırır.
  • Adam adamdır, olmasa da pulu; eşek eşektir, atlastan olsa da çulu.
  • Ana kızına taht kurar kız bahtı kocasında arar.
  • Yabancı köpek yedi mahalleden kovulur.
  • Tembele iş buyur ki sana akıl öğretsin.
  • Sizde yiyip içelim, bizde gülüp oynayalım.
  • Oğlan doğur kız doğur, hamurunu sen yoğur.

Komik Uydurma Atasözleri

Atasözleri her ne kadar atalarımızdan miras kalan sözler olsa da bazen atasözlerini günümüze uyarlarız ve bu onları daha komik hale getirebilmektedir. Hem uydurma olan hem de günümüze uyarlanmış olan atasözlerinden bazıları ise şöyledir;

  • Damlaya damlaya cepte para kalmaz.
  • Çıkmadık candan imama iş çıkmaz.
  • Öfke ile kalkan bir güzel dayak yer.
  • Ölenle ölünmez, mirasına konulur.
  • Yere bakan yürek yakmaz, para bulur.
  • Kumarda kaybeden beş parasız kalır.
  • Bülbülü altın kafese koymuşlar "oh ne rahat" demiş.
  • Adaletin kestiği parmak kanar.
  • Gülme komşuna dayak yersin.

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Komik Atasözleri – En Yaratıcı, Hiç Bilinmeyen, Birbirinden Komik Atasözleri ve Deyimler
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