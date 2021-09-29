Komik eş anlamlısı nedir? Komik kelimesinin eş anlamlısı

İnsanı eğlendiren, gülme duygusu uyandıran ve güldürücü bazı durumlar adına komik sözcüğü sık bir şekilde kullanılmaktadır. Bu anlamı ile birlikte aynı zamanda Türk Dil Kurumuna göre eş anlamlısı olarak ise, ''Gülünç'' kelimesinin kullanılması mümkündür.

KOMİK KELİMESİNİN ANLAMI

Komik kelimesi, günlük yaşam içerisinde vatandaşların sık bir şekilde kullanmakta olduğu kelimelerden bir tanesidir. Uzun yıllar süresince dilimiz içinde yer alan komik sözcüğü, genellikle gülünç bir durum karşısında verilen sözlü tepkidir.

Türk Dil Kurumuna göre farklı anlamları bulunan komik sözcüğü, Türkçe içerisinde farklı cümleler ile ya da tek başına kullanılabilir. Bu noktada, komik sözcüğü ne demek ya da TDK'ya göre manası nedir sorusunun cevabını arayanlar "Gülünç" kelimesini kullanabilir.

Komik kelimesi aslına bakılırsa Fransızca kökenli bir kelimedir. TDK'ya göre ise komik kelimesinin anlamı aşağıdaki şekildeki gibidir:

Güldürü oyuncusu

Güldürücü, gülünç, gülme duygusu uyandıran

KOMİKİN EŞ ANLAMLISI

Herhangi bir olay karşısında insanların gülmesine neden olabilecek birçok etki komik olarak da nitelenir. Hayatın bir parçası konumundaki komiklik özellikle komedyen kişiler tarafından ele alınmaktadır. Bununla beraber gündelik yaşam içerisinde komik insanlar gerçekleştirmektedir.

Komik eş anlamlısı olarak da gülünç sözcüğü aynı mana üzerinden kullanılabilir.

Örnek vermek gerekirse;

''O oldukça komik bir çocuk.''

''Anında gülünç bir duruma düştü.''

KOMİK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denmektedir. Burada ise komik kelimesinin eş anlamlısı olan diğer kelimeler verilmiştir. Bu kelimeler aşağıdaki gibidir: