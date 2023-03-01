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Giriş Tarihi: 1.3.2023 10:52 Son Güncelleme: 1.3.2023 10:52

Kompresyon Nedir? Motor Kompresyon Hareketi Nedir, Arızası Nasıl Tespit Edilir?

Geçmişten günümüze kullanılan motorlar son derece karmaşık bir sisteme sahiptir. Kompresyon nedir sorusu da bu kapsamda gündeme gelir. Farklı kaynaklarda Kompresyon hareketi nedir başlığını da görebilirsiniz. Bu kapsamda yapılan test de merak edilenler arasındadır. Kompresyon testi nasıl yapılır? Arızanın tespit edilmesi ile ilgili de çok sayıda araştırma yapılmıştır. Arızası nasıl tespit edilir sorusunu sizler için araştırdık.

Kompresyon Nedir? Motor Kompresyon Hareketi Nedir, Arızası Nasıl Tespit Edilir?

Kompresyon nedir sorusunu araştırmak için fizik kaynaklarından yararlanmanız gerekir. Kompresyon hareketi nedir sorusunu araştırdıktan sonra motorun işleyişi hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Kompresyon testi ise merak edilen bir diğer konudur. Kompresyon testi nasıl yapılır? Kompresyon arızasının ne olduğu ve nasıl giderileceği konusunda da çok sayıda kaynak bulabilirsiniz. Kompresyon arızası nasıl tespit edilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kompresyon Nedir?

Kompresyon bir fizik terimidir. Kelimenin sözlük anlamı basınç, sıkıştırma basıncıdır. Motor içinde yer alan pistonun hareket etmesi ile hava ve yakıt sıkışır. Bu sıkışan karışımın ifade ettiği maksimum basınç kompresyon olarak adlandırılır.

Kompresyonun ölçümü için bar ya da PSI kullanılır. Araç motoru zaman içerisinde yıpranır. Yıpranan parçalardaki basınç daha az olur. Daha az basınç altında bulunan yakıt ve hava karışımı daha az kuvvet üretecektir.

Kompresyon Testi Nasıl Yapılır?

Kompresyon testinin yapılması için M12 fitting test cihazına ihtiyaç vardır. Ölçüm esnasında cihazın smart buji yuvalarına oturması gerekir. Test başlamadan önce araç motorunun ılık olması gerekir. Kontak kapandıktan sonra pompa ve ateşleme bobini soketlerinin çıkarılması gerekir. Sonrasında ise buji ve buji kabloları çıkarılır. Bu sayede güvenlik önlemleri tam olarak alınmış olur.

Aracın çekişinin azalması, yakıt tüketiminin artması gibi hususlar kompresyon arızasının habercisidir. Bu tür arıza göstergelerinin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden kompresyon testi yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

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Kompresyon Nedir? Motor Kompresyon Hareketi Nedir, Arızası Nasıl Tespit Edilir?
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