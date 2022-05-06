Kömür Nasıl Oluşur? Linyit Ve Taş Kömürü Kaç Yılda Oluşur Ve Ne Zaman Meydana Gelmiştir?

Kömür; katmanlı tortul çökellerin arasında yer alan koyu renkli, sert, karbon ve yanıcı gazlar bakımından oldukça zengin bir kayaç olarak tanımlanmaktadır. Kömür, her ne kadar ısınma amaçlı kullanımı ile bilinse de kozmetik gibi pek çok farklı alanda da kullanılmakta olan bir enerji kaynağıdır. Pek çok alanda kullanılabilen kömür hakkında; kömür nasıl oluşur sorusu en sık yanıtı aranan sorular arasında yer alır.

Kömür Nasıl Oluşur?

Kömür, geçmiş zamanlarda yaşamış olan bitkilerin; doğanın ve zamanın etkisi ile fosile dönüşmesiyle oluşan bir kaya türüdür. Kimyasal bileşenleri; karbon, hidrojen, oksijen, kükürt ve azottur.

Bataklıkların ya da nemli toprakların çevresinde bulunan bitkiler, çalılar ve ağaçlar yaşamsal faaliyetleri sona erince yavaş bir şekilde dibe doğru çökmeye başlar. Yerin altında kalan bu bitkiler uygun sıcaklık koşulu ve nem oranı oluştuğu zaman milyonlarla yıl sonucunda parçalara ayrılır ve kopar. Kopan parçalar nemin etkisi ile bir jel halini alır.

Çamur ve kum ile kaplanan karbonca zengin olan bu jel zaman ile kimyasal reaksiyonlara uğrar ve sertleşmeye başlar daha sonrasında ise kaya halini alır. Ancak bu reaksiyonların gerçekleşebilmesi için sıcaklık koşulları oldukça önemlidir. Yer altında bulunan hareketler (levha hareketleri, tektonik hareketler) volkanik dağların devreye girmesi gibi faktörler uygun sıcaklık oluşumuna oldukça yardımcıdır.

Kömürlerin oluştukları ortamlar:

Deltalar (en kalın kömürler burada oluşur)

Göller (göl kıyıları, kalın kömür damarları meydana getirir.)

Lagünler (denizlerin etkilerinin görüldüğü ince kömür damarlarını oluştururlar.)

Akarsu taşma ovaları (ince kömür damarlarını oluşturur.)

Linyit ve Taş Kömürü Kaç Yılda Oluşur?

Kömürler 3 çeşit üzerinden değerlendirilir. Bu üç çeşit; Antrasit, taş ve linyit kömürüdür.