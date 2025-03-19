Konar Göçer Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Konargöçer Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Her dilde olduğu gibi Türkçede de dil bilgisi konuları bulunmaktadır. Yazısından şüphe duyulan kelimeler için dil bilgisi içerisindeki yazım kurallarını bilmek önemli bir noktadır. İki sözcüğün bitişik mi ayrı mı yazılacağı hususu bazı kurallar çerçevesinde belirlenmekte olup, "konar göçer" kelimesi de bu kurallara uygun yazılmaktadır. O halde sizi daha fazla bekletmeden kelimenin doğru yazımına geçelim.

Konar Göçer Nasıl Yazılır?

Konargöçer kelimesi TDK'ye göre göçebe bir hayat süren, bir yere sürekli yerleşmeyen; göçerkonar anlamına gelmektedir. Türkçede, belirli görevdeki sözcükler yan yana gelerek yeni bir anlamı oluşturduklarında, bunlar birleşik kelime olarak adlandırılır. "Konargöçer" kelimesi de sözcüğün yapısına göre birleşik bir sıfattır. Konar ve göçer kelimelerinden oluşan bu sözcük yeni bir anlam kazanmıştır ve dil bilgisine göre her iki kelime de (-r/ -ar/ -er) geniş zaman eklerini almışsa bitişik olarak yazılır. Öyleyse "konar göçer" şeklindeki yazılış hatalı bir kullanım olacaktır. TDK'ye göre doğru kullanım "konargöçer" şeklindedir.

Konargöçer Kelimesinin Cümle İçindeki Kullanımı