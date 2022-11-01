Kongrede “En iyi sözlü sunum” ödülüyle döndüler

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde, yapay zeka kullanılarak oluşturulan STL modellerinin, hastadan alınan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüleri ile uyumluluğunu ölçmek amacıyla yapılan çalışma, İzmir'de gerçekleştirilen 4. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi'nden ödülle döndü. YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. Seçil Aksoy ve Yrd. Doç. Dr. Beste Kamiloğlu'nun danışmanlığında, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kaan Orhan, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Şevki Bayrakdar ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Arş. Grv. Dr. Afra Alkan'ın katkıları ile Yakın Doğu Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi Dt. İsmet Ersalıcı tarafından gerçekleştirilen kongrede "En iyi sözlü sunum" ile ikincilik ödülünü aldı.

Başta yapay zeka olmak üzere gelişen teknolojilerin meslekte yarattığı değişimleri yakından takip ederek eğitim ve uygulama çalışmalarına adapte ettiklerini vurgulayan Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özay Önöral, "Diş hekimliğinde kullanılan yeni teknolojileri, tam donanımlı diş hastanemizde uygulamaya dönüştürerek öğrencilerimize meslek hayatına tam olarak hazır olacakları bir ortam yaratmak için çalışıyoruz. Diğer yandan, imza attığımız, yeni teknolojilerin kullanım deneyimlerini zenginleştirmeye yönelik akademik çalışmalarımızı da bilim dünyası ile paylaşıyoruz. Kongrede ödüle layık görülen çalışması da buna iyi bir örnek" dedi.