Konkasör Nedir? Konkasör Nasıl Çalışır, Ne İşe Yarar?

Konkasör nedir sorusuna cevap bulmak adına öncelikle Türkçe terimler sözlüğünden yararlanabilirsiniz. Konunun araştırılmasında konkasör nasıl çalışır sorusu da üzerinde durulması gerekenler arasındadır. Bahse konu terim ile daha çok maden ocakları ve benzeri tesislerde karşılaşılır. Konkasör ile ilgili araştırma yapılırken kelime dağarcınızı da geliştirmiş olacaksınız. Konkasör çalışma prensibi nedir gibi konunun merak edilen sorularının cevapları yazımızın devamında.

Konkasör Nedir?

Konkasör daha çok maden ve taş ocaklarında karşılaşılan bir araçtır. Bu tesislerde bulunan büyük kaya parçalarının parçalanması için konkasör kullanılır. Konkasör, halk arasında "taş kırma makinesi" olarak bilinir.

Konkasör tesisleri günümüzde sabit ve mobil olmak üzere ikiye ayrılır. Sabit konkasörler sadece kurulduğu alanda işlem yapar. Mobil konkasörler ise seyyar olarak kullanılabilir, istendiği zaman yer değiştirebilir. Söz konusu konkasörler 90'lık, 110'luk ve 140'lık gibi çeşitlere ayrılır. Taşın cinsine göre konkasör seçimi yapılır.

Konkasör Nasıl Çalışır?

Konkasör, taş parçalarını içine alarak bunları daha küçük parçalara ayırır. Bunun yanında taşı bulunduğu yerde parçalayan aparatlar da vardır. Besleyici bunker, tersiyer kırıcı, çeneli kırıcı, titreşimli elek, darbeli kırıcı gibi aparatlar ile işlemin çok daha kolay bir şekilde yapılması mümkündür.

Konkasör, 1970'li yıllardan itibaren ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. İlk etapta sadece yurtdışından getirilen bu cihazlar günümüzde yerli firmalar tarafından da kullanılır. Hatta bu araçların Güney Afrika ülkelerine ihraç edildiğini de söylemekte fayda vardır. Konkasör, dün olduğu gibi bugün de on derece kritik bir araçtır.