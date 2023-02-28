Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Konsensüs Ne Demek? Tıpta, Psikolojide ve Sosyolojide Konsensus Nedir, Ne Anlama Gelir?
Giriş Tarihi: 28.2.2023 14:40 Son Güncelleme: 28.2.2023 14:40

Konsensüs Ne Demek? Tıpta, Psikolojide ve Sosyolojide Konsensus Nedir, Ne Anlama Gelir?

Konsensüs ne demek olduğu çoğu insan tarafından merak edilen bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Konsensüs kelimesi uzun senelerdir sıklıkla tercih edilen kelimeler arasında yer almaktadır. Bu kelime konsensus mu konsensüs mü olup olmadığı tartışma konusu olmaktadır. Dilimize Fransızcadan gelmiştir. Konsensüs, genel anlamı itibariyle uzlaşma demektir. İki insanın veya devletin uzlaşmaya varması bu kelime ile belirtilmektedir. Tıp dilinde, sosyoloji ve psikolojide konsensüs nedir hepsi aşağıda anlatılmaktadır.

Konsensüs Ne Demek? Tıpta, Psikolojide ve Sosyolojide Konsensus Nedir, Ne Anlama Gelir?

Konsensüs ne demek olduğu çoğu kişi aracılığıyla merak edilen bir sözcük olarak karşımıza gelmektedir. Konsensüs sözcüğü uzun yıllardır sıklıkla kullanılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Bu sözcüğün doğru yazış şekli konsensus mu konsensüs mü olup olmadığı sürekli olarak tartışılmaktadır. Konsensüs, genel itibariyle uzlaşma anlamına gelmektedir. İki kişinin ya da devletin uzlaşmaya gitmesi bu kelime ile ifade edilmektedir. Consensus kelimesinin anlamı ve kökeni nedir detayları ile birlikte aşağıda yer almaktadır.

Konsensüs Ne Demek?

Kökeni Fransızca olan konsensüs sözcüğü Türk Dil Kurumu bakımından, 'Uzlaşma, uzlaşı ve uzlaşım' anlamları ile birlikte ifade edilmektedir. Genellikle tıp, sosyoloji, psikoloji alanlarında kullanmasının yanı sıra toplumsal ve devlet ile birlikte aynı zamanda şirketler konusunda da önemli bir potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda karşılıklı bir uzlaşmaya varmak için bir araya gelinen grup konsensüs olarak ifade edilmektedir.

TDK'ya Göre Konsensüs Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sosyoloji ve psikolojide konsensüs nedir sorusunun cevabı basittir. Uzlaşma veya uzlaşım anlamlarına gelmektedir. Herhangi bir durum veya konu karşısında gerçekleşen karşılıklı konuşma ve tartışmalar ile birlikte, sonuç olarak alınan ortak karar şeklinde de belirtilebilmektedir. Genellikle belli başlı sektörlerdeki firmalar için alınan ortak kararlar ve programlar olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda devletler arasında ele alınan uzlaşma açısından da konsensüs kelimesi tercih edilmektedir. Bu sözcük Fransız kökenli bir kelimedir. Çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşmış ve Türkçede yerleşik olarak bulunan sözcüklerden bir tanesidir. Fakat halk arasında çok fazla tercih edilen bir kelime olmadığını dile getirmek mümkündür. Daha çok yazılı basında, televizyonda veya resmi kaynaklarda yer almaktadır. Tıp alanında ise konsensüs şu şekilde ifade edilmektedir; Evrim boyunca korunmuş olan ve canlı veya hücre için hayati fonksiyonu bulunan DNA üzerindeki kodlanmayan dizilimlerdir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konsensüs Ne Demek? Tıpta, Psikolojide ve Sosyolojide Konsensus Nedir, Ne Anlama Gelir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA