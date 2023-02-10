Ortaçağ döneminde sıkça kullanılan bu kelime Türkçeye de ufaktan yerleşmeye başlamıştır. Genelde Avrupa'da batılı ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Bu kelimenin Türkçe karşılığı da hep merak edilmiştir. Biz de sizler için şu soruların cevaplarını derledik; kontes ne demek, kontes kime denir, kontes hangi dilde ve anlamı ne ?

Kontes Ne Demek? Kontes Kime Denir ve Türkçe Anlamı Nedir?

Kontes Ortaçağ döneminde yaşamış kontların eşlerine verilen bir isimdir. Özellikle de soylular için söylenen bir kelimeydi. Soylu bir kadının diğer erkeklerle aynı saygınlıkta olduğunu da göstermekteydi. Yine kont konumundaki kadına da kontes denir.

Roma İmparatorluğu döneminde comesler imparatorun refakatçiliğini yaparlardı. Frenklerde kontlar yerel komutanlık ve yargıçlık yaparlardı. Kontlar zamanla feodal yapıya daha entegre oldular. Kralların feodal beyler üzerindeki otoritelerini artırmak istedikleri dönemde yönetimler merkezileşti ve kontlar siyasi yetkilerini kaybettiler. Ancak yine de soylular sınıfının ayrıcalıklarından yararlanmaya devam ettiler. Tabi ki eşleri kontesler de ya da kont konumundaki soylu kadınlar da bu haklardan yararlanmaya devam ettiler.