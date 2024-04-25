Konteyner kentte 23 Nisan coşkusu

6 Şubat depremlerini yaşayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda unutulmadı. FMV Işık Okulları yöneticileri, öğretmenleri, okul aile birliği ve 27 lise öğrencisi ile İstanbul'dan Hatay Samandağ'a giderek çocuklar için 23 Nisan şenliği düzenledi. Samandağ-Polat Köy konteyner kentte karaokeden duvar boyamaya, basketbol maçlarından dramaya kadar çok sayıda etkinliğin gerçekleştirildiği şenlik yüzlerce çocuğun sevinç ve mutluluğuna sahne oldu. Şenlikte ayrıca Işık Liseliler, Işıklı tüm öğrenciler adına bugün için hazırladıkları kişiye özel eşofman takım, spor ayakkabı, spor malzemeleri ve kırtasiye ürünlerinden oluşan paketleri de depremzede arkadaşlarına armağan ettiler. FMV Işık Okulları IB öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında büyük depremden etkilenen 10 ilde bulunan okullar için kitap bağışı kampanyası da düzenledi. Kampanya kapsamında çocuk ve gençlere yönelik 20 bin kitap bağışı gerçekleştirildi.