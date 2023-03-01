Kontraktil Koful Nedir? Kontraktil Koful Görevi ve Özellikleri Neler, Ne İşe Yarar ve Kimde Bulunur?

Kontraktil koful nedir, sorusu biyoloji konuları arasında hücrenin organellerinden en merak edilen sorulardandır. Kontraktil koful ne işe yarar, araştırdığımızda hücre içinde depolanan suyun dışarı atılmasında görev aldığını öğreniriz. Kontraktil koful kimde bulunur, sorusu ile tatlı sularda yaşayan protistlerin bazılarında bulunduğunu öğreniriz. Kontraktil koful tek hücreli canlılarda bulunduğu için bitkilerde bulunur mu, sorusuna bulunmaz cevabını veririz. Peki, kontraktil koful görevi ve özellikleri nelerdir?

Kontraktil Koful Nedir?

Hücre, bir canlının yapıtaşı olarak nitelendirilir. Hücreler birleşerek dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler ise organizmaları oluşturur. Hücreler de kendi içerisinde görevli organellere sahiptir. Bu organeller, hücrenin içerisinde canlılık faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlayan belirli yapılardır. Koful da bu organellerden bir tanesidir. Koful, bir hücrede birçok görev ile ilgilenen organelin adıdır. Kofullar, yaptığı göreve göre isimlendirilir.

Besin kofulu; hücrede depo görevi gören, besin depolayan organeldir.

Boşaltım kofulu; hücrede biriken artıkları depolayan ve boşaltımında görev alan koful türüdür.

Salgı kofulu; hücre içerisine salgılanması gereken hormonları depolayan koful türüdür.

Kontraktil koful; hücre içerisinde bulunan suyu depolayarak ATP kullanarak dışarıya atan koful türüdür. Burada amaç hücrenin difüzyon sebebi ile çok fazla su alarak patlamasını engellemektir.

Kontraktil Koful Görevi ve Özellikleri Neler?

Kontraktil Koful, tatlı sularda yaşayan tek hücreli bazı canlılarda bulunur. Bu canlılar hipotonik bir ortamda yaşadığından sürekli su alır. Koful bu suyu ATP kullanıp dışarı atar böylece hücrenin patlaması engellenir. Kontraktil koful bir hücrelilerde ve tatlı sularda yaşayan protistlerin çoğunda kontraktil koful bulunur.

Ne İşe Yarar ve Kimde Bulunur?

Hücrede ki tüm organellerin kendilerine ait görevleri vardır. Koful da bu organellerden biridir. Koful organeli depo etme özelliği ile bilinir. Koful organellerinin de çeşitleri vardır. Bu çeşitlerden biri de kontraktil kofuldur. Kontraktil koful ise su depo etmekte görevli organeldir. Tatlı sularda yaşayan organizmalarda hücre içinde çok fazla su birikir ve bu su hücrenin patlamasına neden olur. Hücre patlamasın diye kontraktil koful devreye girer. Kontraktil koful bu biriken suyu ATP yardımı ile hücreden dışarı atar. Böylelikle, hücre patlamaktan kurtulur.

Kontraktil koful, tatlı sular da yaşayan amip, paramesyum, öglena ve bazı alg türlerinde görülür. Bu canlılar suyun bol olduğu yerde daha çok yaşamlarını sürdürdükleri için kontraktil kofulları vardır.