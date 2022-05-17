Kontrendikasyon Nedir? Tıpta Kontrendikasyon Ne Anlama Gelir, Yan Etki İle Farkı Ne?

Bir kimse her ilacı kullanamayabilir. Eğer kullandığı taktirde sağlına zarar verebilir. Çünkü kişinin kronik rahatsızlığı ya da ilaca karşı alerjisi olduğu durumda yan etki yaparak sağlını tehlikeye sokmuş olur. Kontrendikasyon da tamda bu olayla alakalıdır. Tıpta kontrendikasyon ne anlama gelir? Konusunu ele alacağız. İnsan sağlığı için önemli bir konu olan Kontrendikasyon hakkında işte merak edilenler.

Kontrendikasyon Nedir?

Kontrendikasyon, birinin belirli bir ilacı kullanamayabileceği bir durum anlamına gelir. Aksi halde kişi için tehlikeli durumlar söz konusudur, kişinin sağlığında zararlar meydana gelebilir. Mesela akut soğuk veya romatizma gibi kronik bir hastalık olabilir.

Kontrendikasyonların sebeplerine baktığımızda karşımıza farklı nedenler çıkar. Bazı ilaçlar belirli koşullar altında çok zayıf veya çok güçlü olduğu için örneğin doğmamış bebeğe anne karnında zarar verebilir.

Daha açıklayıcı bir örnek verelim; ağrı kesici olan asetilsalisilik asit, olası bir yan etki yaparak mide semptomlarına neden olur. İlacı kısa sürede alan çoğu insan, bunu hiç fark etmez ama mide ülseri olan hastalarda durum kötüleşebilir. Buna da gastrit ve ülser hastaları bu ilaca kontrendikasyondur. Kontrendikasyon ne demek? Sorusunun yanıtını bu şekilde açıklayabiliriz.

Kontrendike Nedir?

Kontrendike, belirli bir tıbbi tedaviyi hastaya vereceği zarar nedeniyle almama nedeni olarak açıklanır. Kısacası hastaya uygulanabilecek bir eylem planının, yaradan daha çok zarar vereceği öngörüldüğü durumlar için bu terim kullanılmaktadır.