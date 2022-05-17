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Giriş Tarihi: 17.5.2022 17:44 Son Güncelleme: 17.5.2022 17:44

Kontrendike Ne Demek? Tıpta Kontrendike İlaç Nedir, Endike İle Farkı Nedir?

Kontrendike Ne Demek? Tıpta Kontrendike İlaç Nedir, Endike İle Farkı Nedir?

Hastaneye gittiğimizde tıp dünyası ile ilgili birçok yeni kelimeyle tanışmış oluruz. Bu kelimeleri araştırarak ne demek olduğunu çözmeye çalışırız. İşte onlardan biri de kontrendike kelimesi. Kontrendike ne demek? Konusunu ele alacağız. Özellikle kontrendike ilaç nedir konusu üzerinde duracağız. Tıp dilinde çok kullanılan bu kelimenin insan sağlığı için önemli bir yeri vardır. İşte kontrendike hakkında ayrıntılı bilgiler…

Tıpta yer alan her ifadeyi tam anlamıyla bilmek ve öğrenmek zor. Kontrendike gibi ifadelerin ne anlama geldiğini çoğu zaman bilememekteyiz. Bunun için bir araştırmaya ya da bir yardıma ihtiyacımız olabiliyor. Kontrendike kelimesini öğrendiğiniz zaman bazı tedavilerin neden uygulanmadığını daha iyi anlamış olacaksınız. Kontrendike ne demek, tıpta kontrendike ilaç nedir? Sizleri daha fazla bekletmeden açıklayalım.

Kontrendike Ne Demek?

Kontrendike, hastaya uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin yarardan daha çok zarar vereceği durumlarda bu kelime kullanılır. Özellikle ameliyat veya hastalıkların ciddi boyutlara ulaşması durumunda bu kelime kullanılmaktadır. Ya da uygulanacak bir tedavinin vücudun başka bir fonksiyonuna zarar vereceği anlaşıldığında kontrendike geçerlilik kazanmaktadır.

Tıpta kontrendike ilaç, hastaya zarar verme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda kullanılması önerilmeyen ilaçlardır. Böyle durumlar kontrendike terimi ile ifade edilmektedir.

Endike İle Farkı Nedir?

Kontrendike ile endike arasındaki fark merak edilmektedir. Kontrendike ile endike kelime olarak birbirine yakın olduğu için sanki aynı anlamı taşıdığı düşünülmektedir fakat durum öyle değildir.

Endike, bir ilaç terimi olarak kullanılmaktadır. Yani tıbbi bir terim sayılır. Kişinin sağlık durumunun kaybedilmesi durumunda, sağlığın yeniden kazanılması için ilaç tedavisi gerekmektedir. Bu durumda kullanılan ilaç için endike terimi kullanılır. Kontrendike de kişinin sağlık durumuna zarar verebileceği düşünülen ilaçların kullanılmaması durumudur. İkisi arasındaki fark budur.

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Kontrendike Ne Demek? Tıpta Kontrendike İlaç Nedir, Endike İle Farkı Nedir?
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