Konu eş anlamlısı nedir? Konu kelimesinin eş anlamlısı

Konu kelimesi bizlerin uzun zamandır aşina olduğu kelimelerden bir tanesidir. Konu, eski kelimelerden bir tanesi olmasına rağmen aynı zamanda günümüzde de çok fazla kullanılan bir kelimedir. Konu kelimesi anlam olarak birden fazladır. Aynı zamanda eş anlamlıları da birden fazla olarak bilinmektedir.



KONU KELİMESİNİN ANLAMI



Konu kelimesi, derslerde anlatılacak olan ünitenin neyi anlattığının ayrımının yapılabilmesi için okullarda ve ders kitaplarında kullanılabilmektedir. Aynı zamanda konu kelimesi bir tür sorunu açıklamak için de kullanılır. Bir diğer anlam olarak da konu, edilen sohbetin çerçevesinin çizilmesi için de kullanılabilen bir ifadedir. Görüldüğü gibi konu kelimesi birden fazla anlam barındırmaktadır.



KONU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Konu kelimesinin eş anlamlıları mevzu, mesele ve husus şeklinde sıralanmaktadır. Konu kelimesinin yerine bu kelimeler cümle içerisinde kullanıldıklarında cümlede bir anlatım bozukluğu meydana gelmemektedir.



KONU KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Öğretmenimiz konuyu iyi anlayıp anlamadığımızı ölçmek için hepimizi ders sonunda tahtaya sözlüye kaldırdı.

Konu nedir anlayamadığı için boş gözlerle masada dönen sohbeti anlamaya çalışıyordu.

Konu hakkında konuşmak istemediğini söyleyerek aradan sıyrıldı.

KONU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI