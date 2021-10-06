Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Konu eş anlamlısı nedir? Konu kelimesinin eş anlamlısı
Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:40

Konu eş anlamlısı nedir? Konu kelimesinin eş anlamlısı

Konu eş anlamlısı nedir? Konu kelimesinin eş anlamlısı

Konu, genelde öğrencilerin derslerde gördükleri kelimelerden bir tanesidir. Aynı zamanda konu bir sohbetin sınırlarını çizmek için de kullanılabilecek bir kelimedir. Konu kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Konu kelimesinin birden fazla anlamı olduğu gibi birden fazla eş anlamlısı da bulunmaktadır. Peki konu kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Konu kelimesi bizlerin uzun zamandır aşina olduğu kelimelerden bir tanesidir. Konu, eski kelimelerden bir tanesi olmasına rağmen aynı zamanda günümüzde de çok fazla kullanılan bir kelimedir. Konu kelimesi anlam olarak birden fazladır. Aynı zamanda eş anlamlıları da birden fazla olarak bilinmektedir.

KONU KELİMESİNİN ANLAMI

Konu kelimesi, derslerde anlatılacak olan ünitenin neyi anlattığının ayrımının yapılabilmesi için okullarda ve ders kitaplarında kullanılabilmektedir. Aynı zamanda konu kelimesi bir tür sorunu açıklamak için de kullanılır. Bir diğer anlam olarak da konu, edilen sohbetin çerçevesinin çizilmesi için de kullanılabilen bir ifadedir. Görüldüğü gibi konu kelimesi birden fazla anlam barındırmaktadır.

KONU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Konu kelimesinin eş anlamlıları mevzu, mesele ve husus şeklinde sıralanmaktadır. Konu kelimesinin yerine bu kelimeler cümle içerisinde kullanıldıklarında cümlede bir anlatım bozukluğu meydana gelmemektedir.

KONU KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Öğretmenimiz konuyu iyi anlayıp anlamadığımızı ölçmek için hepimizi ders sonunda tahtaya sözlüye kaldırdı.
  • Konu nedir anlayamadığı için boş gözlerle masada dönen sohbeti anlamaya çalışıyordu.
  • Konu hakkında konuşmak istemediğini söyleyerek aradan sıyrıldı.

KONU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Mesele nedir? Sorusuna hiçbir karşılık alamadığı için bozulmuştu.
  • "Mevzu bana kızmış olman değil, mevzu bana insanların içinde kızmış olman" diyerek arkadaşına sitem etti.
  • Öğretmenimiz matematik işlemleri sırasında işlem önceliğine önem vermemiz hususunda bizi uyardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konu eş anlamlısı nedir? Konu kelimesinin eş anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA