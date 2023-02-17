Konuşmak Zıt Anlamlısı Nedir? Konuşmak Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Konuşmak kelimesi genelde cümlelerde fiil göreviyle kullanılan, Türkçe bir kelimedir. Konuşmak kelimesinin zıt anlamlısını bulmadan evvel konuşmak kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenirsek, zıt anlamlısını bulmak ve akılda tutmak daha kolay hale gelecektir. Konuşmak kelimesin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı şöyledir;

Konuşmak kelimesi, duygu ve düşünceleri bir dilin kelimeleriyle ifade etmek ve belli bir konudan söz etmek anlamına gelir.

Örneğin:

'' Konferansta hocalar en çok sınav stresi ve öğrencilerin sıkıntıları hakkında konuştu. ''

Konuşmak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre konuşmak kelimesinin zıt anlamlısı susmak kelimesidir. Bu durumda susmak kelimesi, bir konu hakkında fikirleri dile getirmemek, bahsi geçen konu hakkında söz etmemek anlamına gelir.

Örneğin:

'' Ben artık sustum, bu konu hakkında tek kelime bile söylemek istemiyorum çünkü anlamıyorsunuz. ''

Konuşmak Kelimesine Benzer Kelimeler

Çok şanslıyız ki dilimiz çok zengin bir dil, bu sebepten ötürü kelimelerin birçok eşanlamlısı ve benzer kelimeleri mevcuttur. Konuşmak kelimesinin anlamdaş ve benzer kelimeleri şöyle listeleyebiliriz;