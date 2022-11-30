Konut Eş Anlamlısı Nedir? Konut Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Yazılışları ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılırlar. Bu kapsamda; dilimizde pek çok kelimenin eş anlamı da bulunmaktadır. Bunlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi de konut eş anlamlısı olmaktadır. Türk dilinde konut kelimesinin eş anlamlısı merak ediliyor. Buna göre; konut eş anlamlısı nedir? Konut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

KONUT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Eş anlamlı kelimeler anlamca birbirinin aynısı olan anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş kelimeler de denilebilmektedir. Konut kelimesinin eş anlamlısı aile, ev, hane, ikametgah ve mesken sözcükleridir.

KONUT EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Konut kelimesinin eş anlamlısı aile, ev, hane, ikametgah ve mesken sözcükleridir. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Konut kelimesi aile, ev, hane, ikametgah ve mesken anlamını taşır.

KONUT NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Konut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre konut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgâh

- Ön doğru: Eukleides'in "Bir noktadan bir doğruya ancak bir paralel çizilebilir." yolundaki konutu gibi