Konya İlçeleri: Konya İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

1989 yılında büyükşehir olan Konya şehir nüfusunun sürekli artması ile de dikkat çekmektedir. Her sene yapılan nüfus sayımlarında Konya ilimizin nüfus artışının olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum aynı zamanda Konya'nın ülkemizin en kalabalık şehirleri arasında yer almasına da sebep olmaktadır. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak da bilinen Konya ilimizi daha yakından inceleyelim.

Konya İlçeleri

Son nüfus sayımına göre Konya ilimizin güncel nüfusu 2.277.017'dir. Bu nüfusun yaklaşık olarak %49,7'i erkek ve %50,29'u kadındır. Konya merkez ilçeleri 3 tanedir. 31 tane ilçesi bulunmaktadır. Konya'nın en kalabalık ilçesi aynı zamanda bir merkez ilçe olan Selçuklu ilçesidir. Nüfusu en az olan ilçesi ise Yalıhüyük olarak karşımıza çıkmaktadır. Konya'nın ilçeleri listesi ve ilçelerin nüfus bilgileri aşağıdaki gibidir;

Selçuklu – Merkez İlçe: 682.514 kişidir. Karatay – Merkez İlçe: 362.177 kişidir. Merak – Merkez İlçe: 345.360 kişidir. Ereğli: 149.333 kişidir. Akşehir: 93.830 kişidir. Beyşehir: 77.137 kişidir. Çumra: 67.631 kişidir. Seydişehir: 65.381 kişidir. Ilgın: 53.638 kişidir. Kulu: 51.702 kişidir. Cihanbeyli: 51.434 kişidir. Karapınar: 50.055 kişidir. Kadınhanı: 31.336 kişidir. Sarayönü: 27.738 kişidir. Bozkır: 25.600 kişidir. Yunak: 21.688 kişidir. Hüyük: 15.405 kişidir. Doğanhisar: 15.134 kişidir. Altınekin: 14.178 kişidir. Hadim: 11.171 kişidir. Çeltik: 9.635 kişidir. Güneysınır: 9.278 kişidir. Emirgazi: 7.876 kişidir. Tuzlukçu: 6.234 kişidir. Derebucak: 5.937 kişidir. Akören: 5.784 kişidir. Taşkent: 5.780 kişidir. Ahırlı: 4.550 kişidir. Derbent: 4.086 kişidir. Halkapınar: 3.883 kişidir. Yalıhüyük: 1.532 kişidir.

Konya İlçeler Haritası

Geniş bir yüzölçümüne sahip olan Konya ilimizin merkezinin ve ilçelerinin harita üzerinde görünümü aşağıdaki gibidir;