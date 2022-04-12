Konya İlçeleri: Konya İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

1989 yılında büyükşehir olan Konya şehir nüfusunun sürekli artması ile de dikkat çekmektedir. Her sene yapılan nüfus sayımlarında Konya ilimizin nüfus artışının olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum aynı zamanda Konya'nın ülkemizin en kalabalık şehirleri arasında yer almasına da sebep olmaktadır. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak da bilinen Konya ilimizi daha yakından inceleyelim.
Son nüfus sayımına göre Konya ilimizin güncel nüfusu 2.277.017'dir. Bu nüfusun yaklaşık olarak %49,7'i erkek ve %50,29'u kadındır. Konya merkez ilçeleri 3 tanedir. 31 tane ilçesi bulunmaktadır. Konya'nın en kalabalık ilçesi aynı zamanda bir merkez ilçe olan Selçuklu ilçesidir. Nüfusu en az olan ilçesi ise Yalıhüyük olarak karşımıza çıkmaktadır. Konya'nın ilçeleri listesi ve ilçelerin nüfus bilgileri aşağıdaki gibidir;
Geniş bir yüzölçümüne sahip olan Konya ilimizin merkezinin ve ilçelerinin harita üzerinde görünümü aşağıdaki gibidir;