Konya KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları Konya’da Nerede Var, Kaç Tane?

KYK yurtlarının sık tercih edilmesinin başlıca nedeni, öğrencilere ekonomik ve güvenli bir barınma imkanı sunmasıdır. Uygun fiyatlı konaklama imkanı tanıyan KYK yurtları, aynı zamanda kampüslere yakın konumlarıyla da avantaj sağlamaktadır. Sıkı güvenlik önlemleri ve düzenli denetimler de tercih edilmelerinde rol oynamaktadır. Konya KYK yurtları, kız ve erkek KYK yurtları Konya'da nerede var ve kaç tane öğrenciler ve aileleri için ilgi çekicidir.

Konya KYK Yurtları Nerede ve Kaç Tane?

Konya'da toplamda 31 adet KYK yurdu bulunmaktadır. Bu yurtlar, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı hizmet vermektedir. Konya'da bulunan KYK yurtlarından bazıları ve konumları ise aşağıdaki gibidir:

Kız Yurtları

Fahrünnisa Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu - Selçuklu, Konya Ereğli KYK Kız Öğrenci Yurdu - Ereğli, Konya Kimya Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu - Selçuklu, Konya Şemsi Tebrizi KYK Kız Öğrenci Yurdu - Selçuklu, Konya Kadınhanı Ali Fatma Sündüs KYK Kız Öğrenci Yurdu - Kadınhanı, Konya Beyhekim KYK Kız Öğrenci Yurdu - Selçuklu, Konya Bozkır KYK Mustafa Suna Öz Kız Öğrenci Yurdu - Bozkır, Konya Akşehir KYK Kız Öğrenci Yurdu - Akşehir, Konya Mevlana KYK Kız Öğrenci Yurdu - Selçuklu, Konya Melike Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu - Selçuklu, Konya

Erkek Yurtları

Ali Ulvi Kurucu KYK Erkek Öğrenci Yurdu - Selçuklu, Konya Kutalmışoğlu Süleyman Şah KYK Erkek Öğrenci Yurdu - Selçuklu, Konya Nasreddin Hoca KYK Erkek Öğrenci Yurdu - Akşehir, Konya Eşrefoğlu KYK Erkek Öğrenci Yurdu - Beyşehir, Konya Tahir Büyükkörükçü KYK Erkek Öğrenci Yurdu - Selçuklu, Konya Çumra KYK Erkek Öğrenci Yurdu - Çumra, Konya Taşkent KYK Erkek Öğrenci Yurdu - Taşkent, Konya

Yukarıda bahsi geçen yurtlar, üniversitelere yakın konumları ve sundukları çeşitli olanaklarla öğrencilere konforlu bir barınma imkanı tanımaktadır.

Konya Kyk Yurt Kapasitesi Nasıl?

Konya'daki KYK yurtları, toplamda 36.452 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en fazla öğrenci barındıran şehirlerinden biridir. Konya'da 35 KYK yurdu bulunmaktadır ve bu yurtlar, öğrencilere konforlu ve güvenli bir konaklama imkanı sunmaktadır. Genel olarak yurtlarda, 2-4 kişilik odalar bulunur. Odalarda ise mini buzdolabı, tuvalet-banyo gibi temel ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Ayrıca, yurtlarda kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti, TV salonu, internet erişimi gibi olanaklar da mevcuttur. Konya'daki KYK yurtları, Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi gibi büyük üniversitelere yakın konumdadır ve öğrencilere ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. Bu nedenle, diğer illerdeki öğrencilerin de ilgisini çekmektedir.