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Giriş Tarihi: 13.3.2023 11:39 Son Güncelleme: 13.3.2023 11:39

Konya Nerede, Hangi Bölgede? Konya Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?

Konya, Türkiye’nin en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Özellikle Mevlana Türbesi ile ünlenmiştir. Konya, Türkiye’nin yüzölçümü açısından en büyük ilidir. Ayrıca bu ilimiz doğal güzellikleri ile de ön plana çıkmaktadır. Bu ilimiz hakkında merak edilen birçok soru bulunmaktadır. Bu sorular arasında Konya nerede, hangi bölgede, Konya’nın ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi vardır gibi sorular bulunmaktadır. İşte soruların cevaplarını sizler için bu yazımızda bekledik.

Konya Nerede, Hangi Bölgede? Konya Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?

Konya, Mevlana Türbesi ile ünlü şehrimizdir. Aynı zamanda Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük şehridir. Bu şehrin yüz ölçümü 40.841 km2 dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 1.016 metredir ve il plaka kodu 42'dir.

KONYA NEREDE?

Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü olarak en büyük ili olma özelliğine sahiptir. Bu şehir, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan İç Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Konya, bu bölgenin güneyinde yer alır. Bu şehrin bulunduğu bölüm ise Konya Bölümü olarak adlandırılır. Konya'nın sınır komşuluğu yaptığı iller ise; kuzey sınırında Konya, doğu sınırında Aksaray ve Niğde, güneydoğu sınırında Mersin, güney sınırında Karaman, güneybatı sınırında Antalya, batı sınırında Isparta ve Afyon, kuzeybatı sınırında ise Eskişehir'dir.

KONYA HANGİ BÖLGEDE?

Bu şehir, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan İç Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Konya bu bölgenin güneyinde yer alır. Bu şehrin bulunduğu bölüm ise Konya Bölümü olarak adlandırılır. Bu şehrin çevresindeki iller; Aksaray, Niğde, Mersin, Karaman, Antalya, Isparta, Afyon, Eskişehir ve Ankara'dır.

KONYA NÜFUSU

Konya, Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisidir. Bu ilimiz Türkiye nüfus sıralamasında 7. sırada yer alır. Bu ilimizin nüfusu 2.250.020'dir. Nüfusun 1.131.202'si kadın, 1.118.850'si erkektir.

KONYA İLÇELERİ

Konya iline ait 31 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler:

  • Ahırlı
  • Akören
  • Akşehir
  • Altınekin
  • Beyşehir
  • Bozkır
  • Çeltik
  • Cihanbeyli
  • Çumra
  • Derbent
  • Derebucak
  • Doğanhisar
  • Emirgazi
  • Ereğli
  • Güneysınır
  • Hadim
  • Halkapınar
  • Hüyük
  • Ilgın
  • Kadınhanı
  • Karapınar
  • Karatay
  • Kulu
  • Meram
  • Sarayönü
  • Selçuklu
  • Seydişehir
  • Taşkent
  • Tuzlukçu
  • Yalıhüyük
  • Yunak

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Konya Nerede, Hangi Bölgede? Konya Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?
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