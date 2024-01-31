Konya Plaka Kodu Nedir? Konya İl Plakası Kaçtır?

Konya plaka kodu da tıpkı diğer iller gibi alfabetik sisteme göre belirlenmiştir. Konya yoğun nüfusu nedeniyle kalabalık bir motorlu taşıt ağına sahiptir. Konya ziyaret edildiğinde şehrin plaka kodu neredeyse tüm araçlarda görülebileceği gibi, büyük bir kent olması nedeniyle Konya'nın plaka kodu diğer şehirlerde de sık sık görülebilir. Bu nedenle Konya plaka kodu nedir ve Konya il plakası kaçtır sorularının yanıtı bilinmelidir.

Konya Plaka Kodu Nedir?

Konya'nın plaka kodu alfabetik plaka sistemine göre 42'dir. Konya şehrinin baş harfinin "K" ile başlaması dolayısıyla 42. Sırada yer alması uygun görülmüştür.

Plakalar kodlanırken her şehrin baş harfi dikkate alınır ve baş harflerin aynı olduğu illerin de sırasıyla diğer harflerine göz atılır. Bu durumda plaka sisteminde 36-43 numaralı plakalar "K" harfi ile başlayan illere atanmıştır.

Konya İl Plakası Kaçtır?

Konya'nın il plakası pek çok şehirde de karşılaşılabileceği gibi 42'dir. Konya ile aynı ilk harfe sahip olan diğer kentler de kendi içlerinde sayılar almıştır.

K harfiyle başlayan en düşük plaka değeri 36'dır ve Kars iline aittir. Konya'dan sonra gelen Kütahya ili de 43 numaralı plaka koduna sahiptir. Bu da Kütahya'ya K ile başlayan son kent olma özelliğini vermektedir.