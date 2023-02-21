Konya Urfa Arası Kaç KM? Konya Urfa Arası Kaç Kilometre, Kaç Saat Sürer ve Ne Kadar Benzin Yakar?

İki şehir arasındaki mesafeyi seçtiğiniz ulaşım aracına göre değerlendirebilir ve en iyi alternatifi değerlendirebilirsiniz. Şehirlerarası yolculuk süresi mesafeden dolayı farklılık gösterebilir. Konya ve Urfa arası uçakla, otobüsle, özel araçla kaç kilometre sorusunun yanıtlarını sizin için derledik ve paylaştık.

Konya Urfa Arası Kaç Kilometre?

Konya Urfa arası mesafe ve süre karayolunda ve havayolunda farklıdır. Otobüsle ya da kendi aracı ile karayolunu kullanmak isteyen kişiler için mesafe 702 kilometredir. Bu mesafeyi uçak ile gitmek isterseniz mesafe 562 kilometredir. Her iki ulaşım şeklinde mesafeyi aşma süresi de farklıdır.

Konya Urfa Arası Mesafe Kaç Km?

Konya'dan Urfa'ya veya ters yönde seyahat etmek isteyen kişilerin tüketmeleri gereken yakıt miktarı da yolculuk mesafesine göre değişir. Bu yakıt miktarı araçların türüne göre de farklılık gösterir.

Konya ve Urfa arasındaki 702 kilometre mesafeyi dizel bir araç ile kat etmeyi planlıyorsanız 39 litre yakıt gereksiniminiz bulunur. Aynı durumda benzinli bir araç ile 57 litre yakıt ihtiyacı ortaya çıkar.

Konya Urfa Arası Kaç Saat?

İki şehir arasındaki yolculuk mesafesi de yine tercih etmiş olduğunuz seyahat şekline göre farklıdır. Özel aracınız ile karayolundan 8 saat gibi bir sürede gitme şansı bulabilirsiniz.

Otobüsle gitmeyi planlıyorsanız bu süre 9 saat 30 dakika sürer. Aynı zamanda uçak ile 1 saat 15 dakika içerisinde yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz.