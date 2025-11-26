Konyalı liseliler dünya şampiyonu oldu

Konya Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan VEGA Takımı büyük bir başarıya imza attı. Takım İtalya'da düzenlenen Fibonacci Robot Yarışması Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu. 50 bin nüfuslu Ilgın ilçesinde yarışmaya katılan VEGA takımı, Türk bayrağını zirveye taşıdı. Takım, hastalıklı tahıl ürünlerini tespit ederek ilaçlayan, böylece ürün kaybını önleyen Yapay Zekâ Destekli Tarımsal İnsansız Kara Aracı Projesi ile şampiyon oldu. Proje danışmanı Melek İltar Çin ve öğrencileri Beytullah Demir, Faruk Keskin ve Elizan Kızılay, projeleriyle İzmir'de düzenlenen 26 kategoride 100'den fazla okulun yarıştığı Fibonacci Uluslararası Robot Yarışması'nda Ege Bölge şampiyonu olmuştu. Ardından Antalya'da düzenlenen 17 farklı ülkeden okulun katıldığı Fibonacci Euro Asya Robot Olimpiyatları'na katılan VEGA takımı burada da birinci olmuştu. 21-24 Kasım'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Fibonacci Robot Yarışması Dünya Şampiyonası'nda birçok ülkenin finalist takımları yer aldı. Teknoloji ve yapay zekâ alanında gençlerin yarıştığı en prestijli organizasyonlardan biri olarak bilinen şampiyonaya VEGA takımı damgasını vurdu. VEGA takımı tüm rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu olmayı başardı.