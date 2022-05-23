Koordinat Sistemi – 8. Sınıf Koordinat Sistemi Konu Anlatımı Ve Örnekleri Nasıldır?

Koordinat sistemi öğretilirken ya ufak bir tanımla başlayıp şekil üzerinden devam edilir ya da direkt şekil verilip tanım ve aktarılacak diğer bilgiler şekil üzerinden anlatılır. Bu yazımızda Koordinat sistemini nedir? 8. Sınıf Koordinat sistemi konu anlatımı nasıldır? Koordinat sistemi bölgeleri nelerdir? Sorularının yanıtını vereceğiz. Bunu yaparken koordinat sisteminin şeklini vererek hem eksen adlarının anlaşılmasını hem de bölgelerin daha net görülmesini sağlayacağız.

Koordinat Sistemi Nedir?

Koordinat sistemi geometri de karşımıza çıkan herhangi bir düzlemdeki bir nokta ya da bir geometrik elemanın tam olarak konumunu belirlemek için bir veya daha çok sayı ya da koordinat kullanılan sistemdir. Biri dikey biri yatay iki sayı doğrusundan oluşur. Yatay doğruya x doğrusu, dikey doğruya y doğrusu denir.

Koordinat Sistemi Bölgeleri Nelerdir?

Koordinat sisteminde dört bölge vardır. X ve ye eksenin orijinde birbirini kesmesiyle pozitif ve negatif olmak üzere dört bölge meydana gelir.

Coğrafi Koordinat Sistemi Nasıldır?

Coğrafi koordinat sistemine baktığımızda dünya üzerindeki seçilen bir yeri topografik bir nokta olarak tanımlamayı sağlar. Küresel koordinat sisteminde kullanılan üç bileşenden ikisi kullanılır ve belirtilir.

Koordinat Sistemi 8. Sınıf Konu Anlatımı Nasıldır?

8. sınıf geometri dersinde koordinat sistemini öğrenmeye başlarız. Öncelikli olarak öğrencilere koordinat sisteminin nasıl oluştuğu gösterilir. Şekil üzerinde daha net anlaşılan kartezyen koordinat sisteminde önce eksen isimleri sonra bölgeler ve x,y değerlerinin öğretilmesiyle öğrencilerin kafasında konu daha net oturur ve gereken sorular çözülmeye başlanır.