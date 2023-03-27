Köpek Balığı Nasıl Yazılır? TDK Köpekbalığı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Köpek balığı nasıl yazılır, Türk Dil Kurumu sözlüğünde ayrı yazılan birleşik kelimelerde düzenlenmiştir. Türkçede ayrı ya da birleşik yazılan bazı kelimeler vardır. Bunların ayrı ya da birleşik yazılması belli başlı kurallara bağlanmıştır. Bunlar arasında TDK köpekbalığı doğru yazılışı da hayvan adlarıyla kurulan ayrı yazılan birleşik kelimelerde yer almaktadır. Bu kurallar kapsamında köpek balığı yazılışı birleşik mi ayrı mı, baktığımızda ayrı yazıldığını görürüz.

Köpek Balığı Nasıl Yazılır?

Türkçe çok zengin bir dildir. Bu zenginlik ona belli başlı vasıflar kazandırmıştır. Bu vasıflar ve nitelikler aynı zamanda kurallar ve farklı uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Her dilin kendi yapısına özgü kuralları ve özellikleri bulunmaktadır. Cümle kuruluşu birleşik ya da ayrı yazılan kelimeler, isimler, zarflar, sıfatlar ve daha pek çok şey her dilin kendi yapısına göre kurallarıyla düzenlenmiştir.

Türkçe de kendine özgü kurallar ve nitelikler barındırırken bunların arasında en belirgin kurallar dizini birleşik ya da ayrı yazılan sözcüklerdir. Birleşik ya da ayrı yazılan sözcükler belirli kurallar çerçevesinde birleşik ya da ayrı yazılmaktadır. Türk Dil Kurumunda birleşik yazılan kelimelerin birden fazla kuralı vardır. Bunların yanında ayrı yazılan birleşik kelimelerin de birden fazla kuralı olmakla birlikte ayrı yazılan birleşik kelimelerde hayvan adları da düzenlenmiştir.

TDK Köpekbalığı Doğru Yazılışı Birleşik Mi Ayrı Mı?

Türk Dil Kurumunda köpek balığı birleşik mi yazılır ayrı mı, sorusu için bakmamız gereken yazım kurallarındaki ayrı yazılan birleşik kelimler bölümüne bakmalıyız. Birleşik ya da ayrı yazılan kelimelerde temel kural tür ya da anlam kaybının yaşanmasıdır. Tür aya da anlam kaybı yaşamışsa kelimeler birleşik yazılır. Bunun yanında tür ya da anlam kaybı yaşanmazsa ayrı yazılmaktadır.

Bu durumda köpek balığı birleşik mi yazılır ayrı mı, kuralı için birleşik yazılan ayrı kelimelere bakmalıyız. Türk dil kurumunda hayvan adlarıyla ilgili kelimelerin birleşik ya da ayrı yazılması şu kuralla ifade edilmektedir:

Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılı:

Ada balığı, ateş balığı, dil balığı, fulya balığı, kedi balığı, kılıç balığı, köpek balığı, ton balığı, yılan balığı; acı balık, bıyıklı balık, dikenli balık vb.

Ardıç kuşu, arı kuşu, çalı kuşu, deve kuşu, muhabbet kuşu, saka kuşu, tarla kuşu, yağmur kuşu; alıcı kuş, boğmaklı kuş, makaralı kuş vb.

Köpek balığı da hayvan türlerinden birinin adıyla kurulduğu için bu kurala baktığımızda köpek balığının ayrı yazıldığını görürüz.