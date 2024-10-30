Köpek Yavrusu Ne Zaman Sütten Kesilir? Yavru Köpek Kaç Ay Süt Emer?

Anne sütü, insanlarda olduğu gibi, diğer tüm canlılarda ve elbette köpeklerde de çok önemlidir. Anne sütü ile olan gelişim süreci, en sağlıklı ve en doğru gelişim süreci olarak bilinmektedir. Köpek yavrusu ne zaman sütten kesilir ise o zaman yalnız yaşamaya hazır olduğu anlaşılmaktadır. Fakat zamansız şekilde sütten kesilen bir yavru, gelişimini tamamlayamayacak ve kalan zamanını olumsuz geçirme riski taşıyacaktır. Bu sebeple yavru köpek kaç ay süt emer ise aslında bir o kadar sağlıklı olacaktır ve gelişimini kuvvetli tamamlayacaktır.

Köpek Yavrusu Ne Zaman Sütten Kesilir?

Köpeklerin, köpek yavrularının sütten kesilme vakitleri 4 veya 6 hafta arasındadır. Köpek yavrularının bağışıklık sistemlerinin daha da iyi ve fazla şekilde gelişebilmesi açısından, bu miktarın üstüne 4 ile 6 hafta daha anne köpeğin sütüyle beslenmeleri, yavru köpekler için daha faydalı olacaktır. Fakat bilinmesi gereken köpek yavrusunun sütten kesilme zamanı, kısaca; 4 ile 6 hafta arasındadır.

Yavru Köpek Kaç Ay Süt Emer?

Anne sütünün üretimi, anne köpeğin vücudunda 8 ile 10 hafta zamanında devam etmektedir. Bu sebeple verimli ve faydalı süt üretim faaliyeti zamanı sonra erdikten sonra, yavru köpekler mamayla beslenmeye devam etmektedirler. Köpekler kesin olarak ilk bir-iki ay süre boyunca anne sütüyle beslenmelidir. Kısacası, yavru köpeklerin anne sütüne ihtiyaç duydukları zaman kesin olarak iki, üç ay boyunca geçen süreçtir. Bu süreç uzarsa, yavru köpek daha fazla süt tüketimine maruz bırakılırsa veya kendisi süte yönelir ise, ishal sorunu yaşayabilir veya sindirim sisteminde problemler görülebilir.