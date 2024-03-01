Köpeklerde gebeliği erken dönemde tespit edebilen test kiti geliştirilecek

Laboratuvar çalışmaları, proje yürütücüleri Prof. Dr. Mariusz Kowalewski ve Prof. Dr. Selim Aslan eşliğinde ve Dr. M. Tavares Pereira yönetiminde; Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz, Prof. Dr. Feride Zabitler Tepik ve Prof. Dr. Kamil Seyrek İntaş tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Histoloji ve Anatomi Labortuvarı'nda gerçekleştirildi.

İki gün süren laboratuvar çalışmalarında, doku alımı, dokuların hazırlanması, dokuların temizlenmesi, kesitlerin alınması, işlenmesi gibi yöntemler gerçekleştirdi. Köpek sağlığını yakından ilgilendiren proje ile köpeklerde erken embriyonik gelişimin tanınması ve anne-embryo ilişkisinin moleküler düzeyde ortaya konularak gebelik faktörlerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

YDÜ ve Zürih Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile köpeklerde gebeliği erken dönemde tespit edebilen test kiti geliştirilmesi de hedefleniyor. Mevcut tekniklerle, köpeklerde gebelik 22 günden önce tespit edilemiyor. Geliştirilecek tanı kiti ile bu sürenin 10-12 güne kadar kısaltılması hedefleniyor. Böylece, anne ve yavru ile ilgili sağlık önlemleri gebeliğin daha erken döneminde alınabilecek.

Zürih Üniversitesi ile uzun yıllardır iş birliği yaptıklarını vurgulayan YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selim Aslan, "Zürih Üniversitesi ile yirmi yılı aşkın bir süredir sürdürdüğümüz iş birliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yürüttüğümüz ortak proje kapsamında meslektaşlarımız Prof. Dr. Mariusz P. Kowalewski ve Dr. Miguel Tavares Pereira'yı üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk" dedi.