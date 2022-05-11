Kopyala Yapıştır Tuşları - Telefonda Ve Bilgisayarda Kopyala Yapıştır Nasıl Yapılır, Klavye Kısayolu Nedir?

Genellikle klavyeler üzerinde bulunan tuşlar, kullanıcılara tek işlem yapabilme imkanı sunarken; bazı tuşlar ise ikili kombinasyonları sayesinde kopyala-yapıştır gibi kısayol özelliklerine ulaşmamızı sağlamaktadır. Bu kolaylık sebebiyle telefonda ve bilgisayarda kopyala yapıştır nasıl yapılır, klavye kısayolu nedir gibi sorular, kullanıcıların ilgisini çekmektedir. Dilerseniz cevapları birlikte görelim...

Kopyala Yapıştır Tuşları

İnsanların günlük rutin şekilde kullandığı bilgisayar ve telefon gibi aletlerde, yapılacak işlemler için kolaylık sağlayacak özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerden bir tanesi de kopyala-yapıştır eylemidir. Bilgisayar üzerinde, klavye aracılığı ile seçilecek herhangi bir metin veya dosya türünü kopyalamak için; klavye üzerinde yer alan CTRL tuşuna basılı tutarak aynı anda yine klavye üzerindeki C tuşuna basılması gerekmektedir.

Bilgisayar üzerinde klavyeden ''CTRL+C'' ikili kombinasyonu ile kopyalama işlemi gerçekleştirilmektedir. Kopyalama işlemi sonrasında ise, yapıştırma işlemi için yine klavye üzerinde bulunan CTRL tuşuna basılı tutarak aynı anda harf tuşlarından V tuşuna basılmalıdır. ''CTRL+V'' ikili kombinasyonu sayesinde de yapıştırma işlemi yapılabilmektedir.

Kopyala Yapıştır Tuşu

Kullanıcılar, bilgisayar üzerinden klavyede bulunan tuşlar sayesinde birçok işlemi kısayoldan yapabilme imkanına sahiptir. Özellikle yazı işlerinde oldukça kolaylık sağlayan kopyala-yapıştır işlemi, kişilerin en çok tercih ettiği kolaylıklar arasında yerini almaktadır. Klavye ile bilgisayardan;

Kopyalama işlemi için; ''CTRL+C'' kısayolu kullanılmaktadır.

Yapıştırma işlemi için; ''CTRL+V'' kısayolu kullanılmaktadır.

Kopyalanacak metin ya da dosyanın tümünü birden seçmek için, ''CTRL+A'' ikili kombinasyonu uygulanır, bu seçili metnin veya dosyanın tümünü kopyalamak için ise ''CTRL+C'' ile işlem tamamlanabilir. Telefonda ise kolaylık sağlayacak olan bu işleme; kopyalamak istenen metnin üzerine uzun bir süre basılı tutulduktan sonra, yapıştırmak istenen alana basılarak ve hemen ardından yapıştır simgesine tıklanarak ulaşılabilir.

Emoji Kopyala Yapıştır

Günümüzde yaygın telefon ve bilgisayar kullanımı, insanlar arası iletişimde yoğunluğu ve sıklığı da beraberinde getirmiştir. İnsanlar arasındaki iletişim çoğunlukla yazı dili şeklinde olsa da, şekilli ve duygu yüklü figürlerin, yani emojilerin kullanımı da yaygınlaşmış ve günlük iletişimin birer parçası haline gelmiştir.

Emojilerin bilgisayar üzerinden kopyalanıp yapıştırılması yine ''CTRL+C'' ve ''CTRL+V'' kombinasyonları ile gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra bilgisayar üzerinden emoji kopyalama ve yapıştırma işlemleri mausun sağ tarafına tıklanarak ''kopyala'' ya da ''yapıştır'' seçenekleri ile gerçekleştirilebilir.

Bilgisayarda Kopyala Yapıştır Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda kopyala yapıştır işlemi klavyede bulunan belirli tuşların kombinasyonu sayesinde yapılmaktadır. Bu işleme dahil olan ikili kombinasyonlar ve tuşlar şu şekildedir;

Kopyalama işlemi için; ''CTRL+C''

İstenen dosya ve metinlerin tümünü seçip kopyalamak için; ''CTRL+A'' ve ardından ''CTRL+C''

Yapıştırma işlemi için; ''CTRL+V''

Kopyalama Tuşu

Dosya ve metin türleri için bilgisayar üzerinden yapılacak olan kopyalama ve yapıştırma kolaylıkları, özellikle bilgisayar başında çalışan kişiler için zaman kazandırıcı bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. ''Command C'' ve ''Command V'' yani ''CTRL+C'' ve ''CTRL+V'' kısayolları kullanıcılar için gün geçtikçe önem kazanan özelliklerdendir.

Çoğunlukla bir metin, sohbet esnasında uzunluğu sebebiyle kopyalanıp gönderilmek istenen yazılar, çeşitli ve çok sayıdaki dosya türleri vs. için kısayoldan kopyalama işlemi sıklıkla tercih edilmektedir. Bilgisayar üzerinden klavye aracılığı ile ''kopyala'' kısayolu; ''CTRL+C'' uygulanılarak sağlanabilir. Bu ikili kombinasyon dışında, mausun sağ tarafına tıklanılarak ''kopyala'' simgesiyle de bu işlem tamamlanabilmektedir.