Korece Hangi Dil Ailesindendir? Korece Yapı ve Köken Bakımından Hangi Dil Ailesine Mensuptur?

Son yıllarda oldukça merak edilen dillerden birisi Korecedir. Birçok Uzakdoğu diline göre öğrenilmesi kolay ve konuşulması rahat dillerdendir. Ancak dil öğrenme aşamasında bu dilin hangi kökene ve dil ailesine mensup olduğunu da bilmek önem taşır. Yapı bakımından özelliklerini bilmek dile hakimiyet açısından da önemlidir. Yapı ve köken bakımından Korece hangi dil ailesindendir sorusunun tüm yanıtlarını sizler için paylaştık.

Korece Hangi Dil Ailesindendir?

Korece dili, Kore'nin uzun yıllar Çin ve Japonya işgali altında kalmasından dolayı Çince kökenli kelimelerin bulunduğu bir dildir. Yaklaşık 20- 25 sene öncesine kadar da ülkede Çince karakterlerin bulunduğu Hanja alfabesi okullarda zorunlu tutulmuştur.

Günümüzde hem Güney Kore hem de Kuzey Kore'nin resmi dilidir. Bunların yanında Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan Yanbian ve Changbai kentlerinin de resmi dili olarak bilinmektedir. Kore Tunguz dil ailesine mensup dillerden biridir. Bu dil ailesi içerisinde Japonca ve Moğolca gibi diller de bulunur.

Yapı ve Köken Bakımından Korece Dil Özellikleri

Korece ses yapısı, gramer ve kelime yapısı açısından benzersiz diller arasında yerini alır. Genel dil özellikleri hakkında ise şunları söylemek mümkün olabilir:

Sesli ve sessiz ünsüzlerin karmaşık yapıda bulunduğu bir dildir. Korece'yi öğrenmeyi zorlayan en önemli özelliklerinden birisi de bazı ünsüzlerin dikey düzlemde birleştirilmiş olmasıdır.

Hangul adı verilen kendine özgü bir alfabe kullanılmaktadır. Alfabe içerisinde harfler seslerle doğrudan ilişkilendirilmiştir.

Kelime yapısı bakımından da karmaşık bir yapısı bulunur. Genelde kelimelere gelen eklerle anlamlar farklılaşabilir.

Korece'de konuşmacının sosyal statüsü, cinsiyet ve diğer tüm faktörleri yansıtan ek sistemleri mevcuttur.

Bunların yanında kelime sıralaması İngilizceye benzer. Özne- fiil- nesne yapısını takip eden bir düzeni bulunmaktadır. Bazı sesler batı dillerinde olmadığı kadar ince ayrımları ile öne çıkar.