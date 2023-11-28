Korece, Türkçeye en çok benzeyen diller arasında yer alır. Farklı alfabelere sahip olmalarına rağmen, cümle yapısı aynıdır. Bu nedendir ki; Kore alfabesi öğrenildikten sonra sıkı çalışmayla kolayca öğrenilebilen bir dildir. Korece kelimeler ve okunuşları, günlük dilde en çok kullanılan Korece kelimeler ve anlamları, özellikle meraklılarının sıklıkla karşına çıkar.

Korece Kelimeler ve Okunuşları

En sık kullanılan Korece kelimeler ve anlamları, Kore dilini öğrenme sürecinde oldukça fayda sağlar. En çok kullanılan Korece kelimeler ve anlamları sayesinde Kore diline temel düzeyde hâkim olabilmek mümkündür. Korece bazı kelimelerin okunuş ve anlamları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

먹다 — "meokda" (yemek)

감사합니다 — "kam-sa-ham-ni-da" (teşekkürler)

주세요 — "ju-se-yo" (lütfen)

천만에요 — "chun-mahn-eh-yo" (rica ederim)

같은 — "gateun" (aynı)

가족 — "gajok" (aile)

친척 — "chincheok" (akraba)

읽다 — "ilgda" (okumak)

주다 — "juda" (vermek)

가다 — "gada" (gitmek)

Günlük Dilde En Çok Kullanılan Korece Kelimeler ve Anlamları

Bir dili temel düzeyde kolaylıkla konuşabilmek için günlük dilde sık karşılaşılan kelimeleri ve cümleleri bilmek gerekir. Kore dilinde günlük olarak en sık kullanılan kelimelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: