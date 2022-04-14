Kore’de Şu An Saat Kaç? Güney Kore Türkiye Saat Farkı İle Seul’de Saat Kaç?

Kore'de şu an saat kaç sorusu özellikle Kore'ye ticari amaçlarla, gezi turlarıyla, iş toplantıları sebebiyle yahut çalışmak için sıklıkla gidenler için fazlaca önem taşımaktadır. Doğu meridyen ya da batı meridyene bağlı olarak coğrafi konumun hangisi üzerinde bulunduğu hesaplanıp saat farkı ortaya çıkartılır. Bunun yanı sıra Doğu'ya gidildikçe artan fark Batı'ya gidildikçe azalmaktadır. Kore'ye gidenler açısından saat farkını bilmek; ticari amaçlarda ya da iş seyahatlerinde kişilere kolaylık sağlamaktadır. Türkiye'ye göre okyanus aşırı diğer ülkeler gibi büyük bir saat farkının olmaması, buradan giden insanlar için daha kolay adaptasyon durumunu ortaya koymaktadır. Kore'de şu an saat kaç? Güney Kore Türkiye saat farkı ile Seul'da saat kaç?

Kore'de Saat Kaç?

Kore Dünya coğrafyası üzerinde Doğu Asya'da yer alan bir ülkedir. Asya'da kapladığı alan açısından küçük sayılabilecek bir ülke olan Kore'nin Türkiye ile arasında kıta farkı olmasına rağmen gece-gündüz farkı yoktur.

Kore ve Türkiye arası saat farkı 6 saattir. Kore Türkiye'den tam olarak 6 saat daha ileridedir. Kore'de saat akşam 17:00 ise Türkiye'de saat gündüz saat 11:00 olacaktır.

Güney Kore Türkiye Saat Farkı

Dünya coğrafyası üzerinde her ülkenin kendi sınırları bellidir. Ülkelerin, bulundukları koordinatlara bağlı olarak kendi saat dilimleri bulunmaktadır. Bu coğrafi durum, ülkeler arası saat farklılıklarına sebep olmaktadır.

98.454 km2 yüzölçümlü Kore ülkesi ile 783.562 km² yüzölçümlü Türkiye arasında da saat farkı bulunmaktadır. Güney Kore ile Türkiye arasında 6 saatlik bir saat farkı vardır. Türkiye Güney Kore'ye göre 6 saat geridedir.

Kore Türkiye Arasında Kaç Saat Var?

Kore ile Türkiye arasında tam 6 saat fark vardır. Dünya coğrafyasında Türkiye'den daha Doğu konumda yer alan Kore saati, Türkiye'den 6 saat daha ileridedir. Güneş önce Kore üzerinde, ardından Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmaktadır.

Kore Kaç Saat Önde?

Güneş, enlemi 37 ° ve doğu boylamı 127° 30 arasında olan Güney Kore'de; 26°-45° doğu meridyenleri, 36°- 42° kuzey paralelleri arasında yer alan Türkiye'den daha önce doğar. Bu farklılık tam 6 saati kapsar. Kore, Türkiye'den 6 saat öndedir. Kore'de saat 17:00 olduğunda, Türkiye'de saat henüz 11:00'dir.

Seul'de Saat Kaç?

Coğrafi olarak Türkiye'ye göre daha az alana yayılmış olan Güney Kore topraklarında resmi saat başkent Seul'e göre hesaplanmaktadır. Ayrıca Kore'de tek ve ortak saat dilimi bulunmaktadır. Bu açıdan Türkiye ile benzerlik gösteren Kore'nin başkenti Seul'de saat öğlen 13:00 olduğunda, Türkiye'de saat akşam 19:00 olur.