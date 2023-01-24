Korelasyon Nedir? Eğitim Bilimlerinde Korelasyon Ne Demek, Nasıl Hesaplanır, Çeşitleri Neler?

Korelasyon nasıl hesaplanır ya da korelasyon katsayısı nasıl bulunur gibi eğitim dallarında karşımıza çıkan soruların yanıtlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. Korelasyon türü örneklerini ve korelasyonun ne olduğuna dair bilgileri araştırıp, derleyerek bir araya getirdik. Korelasyon nedir? Korelasyon çeşitleri neler? İşte ayrıntılı yanıtlar…

Korelasyon Nedir?

Korelasyon teriminin kelime anlamı 'birbirini etkileyen iki unsur arasındaki ilişki' demektir. Matematik ve eğitim bilimleri alanındaki korelasyon, iki değişken unsurun arasında ilişki olup olmadığını inceleyen bir katsayıdır. Korelasyon hesaplanırken nedensellik baz alınmaz, iki değişkenin arasındaki ilişkinin sebep ve sonuçları ele alınmadan kullanılan istatiksel bir ölçüttür. Korelasyon, kendi arasında 3'e ayrılır.

Korelasyon Çeşitleri Nelerdir?

Korelasyon türleri pozitif, negatif ve nötr olmak üzere 3'e ayrılır.

Pozitif korelasyon; iki değişken arasında uyumlu bir ilişki olması, değişkenin birinin değeri artarken ya da azalırken diğer değişkenin değeri de diğeri ile aynı şekilde artıp azalır. Örneğin, düzenli ders çalışma ve başarı arasında pozitif korelasyon vardır.

Negatif korelasyon; pozitif korelasyonun tam tersi, değişkenin değeri artarken diğer değişkeninki azalır ya da tam tersi olur. Örneğin, yazı yazma ve mürekkebin tükenmesi arasında negatif korelasyon vardır.

Nötr korelasyon; değişkenin birinin değer, artarken ya da azalırken diğer değişkenin değerinin bu durumdan etkilenmemesi. Örneğin, boy uzama ve zeka arasında nötr korelasyon vardır.

Korelasyon Katsayısı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Değişkenler arasındaki ilişki incelenirken dikkate alınan değere korelasyon katsayısı denir. Korelasyon katsayısı iki değişken arasındaki ilişkinin gücü ve mevcudiyeti hakkında bilgi verir. Korelasyon katsayısı 'r' olarak simgelenir. Korelasyon katsayısı hesaplaması ise şöyle yapılır; açıklanabilen değişkenin açıklanamayan değişkene oranı bulunur. Korelasyon katsayısı matematiksel olarak -1 ile +1 arasında değerler alır.