Korkak Eş Anlamlısı Nedir? Korkak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Korkak kelimesi Türkçede anlamı bilinen ve yerine göre sık kullanılan kelimelerdendir. Ancak bazen kurulan cümlenin anlamını daha da yumuşatmak için korkak kelimesinin eş anlamlısı kullanılır. Birinin olaylar karşısındaki ürkme tepkisini anlatmak için kullanılan kelimelerdir. Korkak kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı farklı örneklerle daha iyi açıklanabilir. Ancak önce korkak eş anlamlısı nedir sorusuna yanıt bulmak gerekir.

Korkak Eş Anlamlısı Nedir?

Türkçe birçok bakımdan zengin dillerden biridir. Bunda kelimelerin eş anlamlarının olmasının büyük etkisi vardır. Bazı kelimeler hatırlanmadığında eş anlamlılarının kullanılması oldukça pratik olabilmektedir. Korkak kelimesi de eş anlamı ile bilinen kelimeler arasında yer alır. Korkak kelimesinin birden fazla eş anlamlısı vardır. Bazısı daha çok argo konuşmalar içerisinde geçer.

Genel olarak olaylar veya belli durumlar karşısında cesaret gösteremeyen kişiler için korkak kelimesi kullanılır. Bu kelimenin eş anlamlılarının içerisinde "ödlek" en bilinen kelimedir. Ancak "ürkek" kelimesi de yine korkak kelimesinin yerine kullanılabilir.

Korkak Eş Anlamlısının Cümlede Kullanımı

Korkak kelimesinin eş anlamlılarını birbirilerinin yerine kolaylıkla kullanmak mümkündür. Anlamda hiçbir şekilde daralma ya da anlamın değişmesi meydana gelmez. Her ne kadar korkak daha sık kullanılsa da ödlek ve ürkek kelimeleri de tercih edilebilecek varyasyonlarıdır. Korkak kelimesinin eş anlamlılarının cümlede kullanımı şu şekildedir:

Yol kenarına ürkek çaresiz bir kedi yavrusu bırakılmıştı.