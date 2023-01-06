Köroğlu Kimdir? Köroğlu Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı, Nereli, Eserleri Neler?

Köroğlu kimdir, Ruşen Ali ismiyle bilinen Köroğlu 16. yüzyılda yaşamını sürdürmüştür. Bolu'nun Dörtdivan İlçesi'nde yaşadığı varsayılan bir halk sanatçısıdır. Köroğlu'nun hayatı ile ilgili net bir bilgiye rastlanmamaktadır. Köroğlu ismiyle ilgili ilk bilgiler, Evliya Çelebi'nin Seyahatname eserine dayanmaktadır. Seyahatnameye göre Yeniçeri Ocağında çöğür çalıp söylemekle ün kazanmış Köroğlu isimli bir ozan karşımıza çıkmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Köroğlu şiirleri ve eserleri neler aşağıdaki yazıda inceleyelim.

Köroğlu Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı, Nereli, Eserleri Neler?

Yeniçeri Ocağında yaşamış olan ordu ozanı Köroğlu, III. Murat döneminde 1578-1590 yılları aralığında Osmanlı-İran seferlerine dahil olmuştur. Akıllarda merak oluşturan Köroğlu kaçıncı yüzyıl ve dönemde yaşadı konusuna da böylelikle açıklık getirilmiştir. Köroğlu, hobi olarak sık sık kahramanlık besteleri söylemektedir. Söylediği türkülerinde kılıç-kalkan, gürz ve mızrak melodilerinin yansımaları herkesin ilgisini çekmektedir. Tahmine göre daha sonra dağa çıkıp, halka karşı savaş açılmış zulme karşı gelmektedir. Bir başka varsayıma göre ise dağa çıkan ve eşkıya olan Köroğlu farklı bir insandır.

Köroğlu, Bolu çevresinde yaşamış bir Celali isyancısı olarak bilinmektedir. Köroğlu nereli olduğu bu isyan sayesinde bilinmektedir. Bolu Beyi'nin seyisi olan babası Yusuf Bey, beyin zulmüne denk gelmiş ve gözleri kör olmuştur. Oğlu Ruşen Ali'de babası adına öç almak ve halkın yaşadığı zulme karşı gelmek için dağa çıkıp, Bolu Beyi'ne karşı durunca Köroğlu ismini almaktadır. Köroğlu böylelikle başkaldırının sembolü şekline gelmektedir. En fazla tanınan eserleri neler, "Benden Selam Olsun Bolu Beyine "dir. Halk arasında destan kahramanı Köroğlu ve şair Köroğlu birbirini desteklemektedir. Köroğlu'na ait bir sürü türkü bestelenmiş ve öyküler dile getirilmiştir. Orta Asya bölgesinden Rumeli'ye kadar uzanan bütün Türk camiasına yayılmış ve kabul edilmiştir. Kahramanlık, başkaldırı, özgürlük, arkadaşlık, aşk sevgi, merhamet ve doğa sevgisini içeren birden çok şiir ya Köroğlu aracılığıyla ya da onun mahlasıyla yazılmıştır. Heyecanlı ve sade yazı stili sayesinde şu ana kadar dilden dile aktarılarak getirilmiştir.

Yukarıda da bahsedildiği gibi heyecanlı ve yüksek tonda bir anlatımın olması, şiirlerini akıcı ve sade bir dilde yazmasına olanak sağlamıştır. Köroğlu şiirleri neler bunlara aşağıda değinilmektedir. Şiirlerinin konularından bahsetmek gerekirse, çeşitlilik fazlalığı olsa da halkı temsil eden ve o dönemin problemlerini dile getiren eserler yazmıştır. Bu problemler de halk aracılığıyla tespit edilmektedir. Hikâyenin bulunan nazımlar Köroğlu aracılığıyla da yazılmış olma ihtimali vardır. Aslına bakılırsa, halk hikâyecileri tarafından söylenen, Köroğlu şiirleri ile Yeniçeri Köroğlu'nun yazdığı şiirler dil ve anlatım şekli bakımından değişiklik göstermektedir. Bu nedenle edebi metinlerde birçok Köroğlu olduğunu kabul etmek daha doğru olacaktır. Aşık geleneğine uygun olacak şekilde bestelenen ve günümüzde en fazla tanınan eserleri neler, şu şekilde sıralamak gerekmektedir;

· Benden Selam Olsun Bolu Beyine

· Han Oğlum Ayvaz

· Mert Dayanır Namert Kaçar

· Selam Verdim Selam Almaz

· Karşıdan Gelen Piyade

· Canım Kırat Gözüm Kırat

· Hemen Mevla İle Sana Dayandım

· Yol Verin Dumanlı Dağlar