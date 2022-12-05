Körpe Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Körpe Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Genç ve tecrübesiz kişiler için halk arasında körpe tabiri kullanılır. Bu tabir iş yerlerinde ya da ev hayatında da sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Mesela yeni işe başlayan çalışanlara körpe (tecrübesiz) şeklinde tabir kullanılmaktadır. Ya da bir iş hakkında bilgi sahibi olmayan, acemi kişilere de bu tabir kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre körpenin farklı anlamları da vardır.
Türk Dil Kurumu'na göre körpe kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Örnek verelim:
Türk Dil Kurumu'na göre körpe kelimesinin anlamlarına baktık. Bu anlamlara göre körpe kelimesinin zıt anlamlısı geri kelimesidir.
Körpe kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre körpe kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: