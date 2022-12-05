Körpe Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Körpe Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Genç ve tecrübesiz kişiler için halk arasında körpe tabiri kullanılır. Bu tabir iş yerlerinde ya da ev hayatında da sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Mesela yeni işe başlayan çalışanlara körpe (tecrübesiz) şeklinde tabir kullanılmaktadır. Ya da bir iş hakkında bilgi sahibi olmayan, acemi kişilere de bu tabir kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre körpenin farklı anlamları da vardır.

KÖRPE KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre körpe kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş (bitki), kart karşıtı.

Yeni yetişmekte olan (kimse).

Büyümemiş (hayvan).

Genç, hoş, güzel, henüz bozulmamış, yıpranmamış.

Örnek verelim:

"Sen bu iş için çok körpesin."

"Bu meyce daha körpecik. Büyüdükten sonra yenebilir."

KÖRPE KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre körpe kelimesinin anlamlarına baktık. Bu anlamlara göre körpe kelimesinin zıt anlamlısı geri kelimesidir.

KÖRPE KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Körpe kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre körpe kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: