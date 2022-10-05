Korsan tezle akademisyenlik! Taksite bölüyorlar fiyat listeleri de var

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere para karşılığı tez yazanlarla ilgili onlarca suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili geçen yıl Ocak ayında kapsamlı bir çalışma yapan YÖK internette yer alan linkleri tek tek tespit etti. YÖK avukatları Ankara Adliyesi'ne başvurarak para karşılığı tez ya da ödev yapılarak nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım suçlarını işleyen bu internet siteleri ile buralardan yardım alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında kamu davası açılması talep etmişti.

YÖK'ün bu girişiminin ardından bir süre bu linklere rastlanmadı. Ancak son zamanlarda para karşılığı tez ve ödev yazanlar "Akademik danışmanlık" adı altında yeniden türemeye başladı. İnternette adeta bir sektöre dönüşen bu şirketler 30 bin TL'ye doktora tezi yazıyor.