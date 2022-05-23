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Giriş Tarihi: 23.5.2022 18:25 Son Güncelleme: 23.5.2022 18:25

Korteks Nedir? Frontal Ve Serebral Korteks Ne Demek Ne İşe Yarar?

Korteks Nedir? Frontal Ve Serebral Korteks Ne Demek Ne İşe Yarar?

Korteks Tıp biliminde ön plana çıkmış olsa da günlük hayatta da sıkça karşımıza çıkan bir kavramdır. Tıbbi bir terim olan bu terim başka durumlarla da kullanıldığında farklı anlamlara gelebilmiştir. Pek çok kişi özellikle Tıp biliminde korteks nedir sorusuna cevap arar. Farklı manalara gelen fakat Tıp biliminde evrensel bir anlamı olan korteks kavramını sıklıkla duyarız. Peki, Korteks Nedir? Frontal ve Serebral Korteks Ne Demek Ne İşe Yarar? Merak edilen soruların cevabını sizler için derledik.

Korteks, daha önce duymuş olduğumuz fakat anlamını pek bilmediğimiz bir kavram olarak karşımıza çıkmıştır. Tıp bilimindeki kullanımı evrensel olsa da günlük yaşamımızda çok kez duyduğumuz bu kavramın anlamı değişkenlik göstermiştir. Köken bakımından Fransızca olan bu terimin anlamı merak edilip araştırılmıştır. Tıp biliminde kullanılan korteks, iki başlık altında ele alınmıştır. Frontal ve Serebral Korteks, bu kavrama bağlı olarak iki ayrı başlık altında değerlendirilir. Çoğu kişi daha önce duymuş olduğu bu kelimenin anlamını merak eder. Bu nedenle korteks nedir sorusu karşımıza çıkar.

Korteks Nedir?

Korteks temel olarak 'kabuk' anlamına gelir. Bu terim özellikle Tıbbi bir terim olarak kullanılır. Korteks, genellikle görmekte olduğu kabuk işlevi bakımından içerisinde bir şeyler barındırır. Bu kabuk işlevi gören terim, içerisinde barındırmakta olduğu şeyi korumaktadır. Tıp biliminde beyin kabuğu anlamına gelen korteksin belli başlı görevleri vardır.

Serebral Korteks Nedir?

Serebral korteks, diğer adıyla beyin zarı, beynin beyincik dışında kalan tüm katmanlarının üzerini örten tabakaya verilen bir isimdir. Gri bir maddeden oluşan bu yapı, serebral korteksin ayırt edici özelliğidir. Beynin dış tabakasındaki kıvrımlı yapı, serebral korteks üzerinden oluşmaktadır. Serebral korteks sol ve sağ yarım küre olmak üzere iki yapısal kısma ayrılır. İnsan beyninin en gelişmiş kısmı olan serebral korteks, düşünme, algı ve dil gibi işlevlerden sorumludur.

Korteks Ne Demek?

Beyin kabuğu anlamına gelen korteks, beyni koruma görevi üstlenmiş durumda olan dış katmana denir. Korteks insan beyninin en üst tabakasını oluşturur. Beynin üst kısmından aşağıya doğru tabaka tabaka iner. Serebral korteksin sahip olduğu 6 katmanı birbirleri arasında zengin bir bilgi alışverişi gerçekleştirir. Bu bilgi alışverişi beynin duyu, motor ve diğer görevlerini yerine getirmesi amacıyla gerçekleşir.

Prefrontal Korteks

Prefrontal korteks, frontal korteksin uç kısımlarına verilen isimdir. Prefrontal korteks, insan beyninin yaklaşık üçte birini kaplar. Bu yapı, kişinin dikkatinden, belleğinden ve özellikle kısa süreli hafızasından sorumludur.

Prefrontal korteks altı tabakaya sahiptir ve beynin mezensefalon, hipokampus, hipotalamus, limbik sistem gibi bölgeleriyle bağlantılıdır. Bu yapı, kişinin dikkat ve belleğinde sorumluluk sahibidir. Bu yapı ayrıca duygu kontrolü, konuşma kabiliyeti ve sözcükleri tanımada rol alır.

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Korteks Nedir? Frontal Ve Serebral Korteks Ne Demek Ne İşe Yarar?
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