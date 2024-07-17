Koru Plajı Nerede, Hangi İlçede? Koru Sahili Doğal Havuzlar Koyu Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Antalya Koru Plajı, doğal güzellikleri ve temiz deniziyle huzurlu bir plaj deneyimi sunmaktadır. Doğa ile iç içe ve sakin bir plaj arayanlar için Koru Plajı ideal bir seçenek olabilir. Ayrıca, plaj çevresinde bazı kafe ve restoranlar bulunmaktadır. Bu mekanlarda yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak mümkündür. Koru Plajı nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir sıkça araştırılan hususlardır.

Koru Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Koru Plajı, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 6 km uzaklıkta yer alırken, il merkezinden ise yaklaşık 180 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Bu plaj, doğal havuzları ile ünlüdür ve oldukça güzel bir doğal ortama sahiptir. Antalya il merkezinden Koru Plajı'na nasıl gideceğini merak edenler için yol tarifi ise şu şekilde:

Antalya il merkezinden D400 Karayolu'na doğru ilerleyin. Bu yol, Antalya'dan Gazipaşa'ya kadar devam eden ana yoldur.

D400 Karayolu'nu takip ederek doğuya doğru ilerleyin. Bu yol üzerinde Alanya'yı geçtikten sonra Gazipaşa ilçesine ulaşacaksınız.

Gazipaşa'ya vardıktan sonra Koru Mahallesi tabelalarını takip edin.

Koru Mahallesi'ne ulaştığınızda, Koru Plajı tabelalarını takip ederek plaja doğru ilerleyin. Plaj, Koru Mahallesi'nin kıyı şeridinde yer almaktadır.

Yolculuk, trafiğin durumuna bağlı olarak 2,5-3 saat sürmektedir.

Eğer toplu taşıma kullanmayı tercih ederseniz, Antalya Otogarı'ndan Gazipaşa'ya otobüs seferleri bulunmaktadır. Gazipaşa'ya vardığınızda, taksi veya yerel minibüslerle de Koru Plajı'na ulaşabilirsiniz.

Antalya Koru Plajı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Antalya Koru Plajı'na giriş ücreti bulunmamaktadır. Plaj, halkın kullanımına açıktır ve herhangi bir ücret ödenmeden ziyaret edilebilir. Ancak, şezlong, şemsiye kiralama gibi bazı hizmetlerden yararlanmak için ücret talep etmek gerekebilir. Plajın yakınında otopark alanı da mevcuttur. Kendi aracınızla geldiyseniz, aracınızı park edebilirsiniz. Çevresinde çeşitli kafe ve restoranlar bulunmaktadır. Burada atıştırmalıklar, içecekler ve yemek bulabilirsiniz. Koru Plajı, doğal güzellikleri ve sunduğu imkanlarla keyifli bir gün geçirmek isteyenler için ideal bir mekandır.