Köşegen Nedir? Çokgenlerde Köşegen Sayısı Bulma Formülü Nedir, Nasıl Bulunur?

Karışıklıkları önlemek ve olayları daha doğru bir biçimde kavrayabilmek adına terimler hayatları kolaylaştırır ve bu bağlamda oldukça önemlidirler. Köşegen de geometri dersinde kullanılan, sınavlarda sorularda ve bazı meslek gruplarının günlük yaşamlarında karşılaşılan bir terimdir. Sıklıkla kullanılan bir terim olması nedeni ile de pek çok kişi tarafından arama motorlarında köşegen ile ilgili; köşegen nedir, köşegen sayısı nasıl bulunur gibi soruların yanıtları aranır.

Köşegen Nedir?

Üç veya daha fazla kenara sahip olan geometrik şekillerde ardışık olmayan kenarlar arasında çizilen doğrulara köşegen ismi verilir. Yapıları gereği bu köşegenler iç ve dış açıları hesaplama konusunda kolaylık sağlar. Ayrıca köşegenleri kullanmak problemlerin kolay bir şekilde çözülmesi için yardımcı olabilecek bir konudur.

Köşegenler iki boyutlu cisimlerde olduğu gibi aynı zamanda üç boyutlu geometrik cisimlerde de kendilerini gösterirler. Geometrik şekillerde boyut arttıkça elde edilecek olan köşegen sayısı da aritmetik olarak büyür.

Çokgenlerde Köşegen Sayısı Bulma Formülü Nedir, Nasıl Bulunur?

Kenar sayısı üç veya daha fazla olan geometrik şekillere çokgen denir. Çokgenlerin de ardışık olmayan iki köşesi arasında çizilen doğrulara köşegen ismi verilir. Köşegenleri bulmak pek çok problemin ve bununla ilgili soruların çözülmesine yardımcı olur. Çokgenlerin köşegen sayısının bulunması için bir formül bulunur.

"n" kenarı bulunan bir çokgenin, herhangi bir köşesinden "n-3" adet köşegen çizilebilir. Bu nedenle bu iki sayının çarpılması gerekir. Daha sonrasında da elde edilen sayıyı 2'ye bölerek köşegen sayısını elde ederiz.

Köşegen Sayısı Bulma Formülü: n.(n-3)/2 şeklindedir. Burada "n" kenar sayısını temsil eder.

Örnek: Bir altıgenin köşegen sayısı nedir?

Altıgende kenar sayısı 6 olduğu için n yerine 6 yazarak köşegen sayısını rahat bir şekilde bulabiliriz.

6.(6-3)/2

6.(3)/2

18/2

9.

Yani altıgenin 9 adet köşegeni bulunur.