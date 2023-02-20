Köşeli Parantez Nedir? Köşeli Parantez Ne İçin Kullanılır, Klavyede Nasıl Yapılır?

Kendimizi bazen konuşarak bazen de yazarak ifade etmeyi tercih ederiz. Yazarak ifade ettiğimiz zamanlarda noktalama işaretlerinden faydalanırız. Noktalama işaretleri anlatmak istediğimiz konunun daha net anlaşılmasını sağlar. Bu yazımızda sizlerin merak ettiği köşeli parantez nedir, köşeli parantez ne için kullanılır, klavyede nasıl yapılır sorularının cevaplarına yer verdik.

Köşeli Parantez Nedir?

Dilbilgisi konuları arasında önemli bir yere sahip olan konulardan biri noktalama işaretleridir. Bir konu hakkında kendimizi ifade etmeye çalışırken noktalama işaretlerini kullanırız. Yazının doğru bir şekilde okunup anlaşılabilmesi için noktalama işaretlerini bilmek gerekir. Türkçemizde kullanılan birçok noktalama işareti vardır. Köşeli parantez de bunlardan biridir. Her noktalama işaretinin belirli kullanım alanları ve kullanım şekli vardır.

Herhangi bir yazı içerisinde kaynak belirtmek istenildiğinde köşeli parantezden yararlanılır. Köşeli parantez aynı zamanda "köşeli ayraç" olarak da tanımlanır. Köşeli parantez köşeli olan "[ ]"işaretiyle kullanılmaktadır. Çoğunlukla bir yazı içerisinde parantez içerisinde parantez kullanılması gerektiği yerlerde köşeli parantez kullanımı tercih edilir.

Köşeli Parantez Nasıl Yapılır?

Klavyede köşeli parantez işaretini yapmak oldukça basit bir işlemdir. Bunun için bilgisayarınızın klavyesinde bulunan "shift, ctrl, alt gr, alt, fn" gibi özel karakter tuşlarını kullanmanız gerekmektedir. Klavyede köşeli parantez işaretini yapmak için klavyeniz üzerinde yer alan "alt gr" ile "8" ve "9" sayılarına aynı anda basmanız yeterlidir. Eğer köşeli parantezleri tek tek oluşturmak isterseniz, sol köşeli parantez için "alt gr + 8" tuşu, sağ köşeli parantez için ise "alt gr + 9" tuşlarına basmanız gerekir.

Köşeli Parantez Ne İşe Yarar?

Köşeli parantez işareti, herhangi bir yazıdan çıkartılmış olan bölümleri yazı içerisinde belirtmeye yarayan bir noktalama işaretidir. Köşeli parantez işaretinin birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Kaynak olarak verilen kitap vb şeylerin resmi kayıtlarına ilişkin belli başlı detayların belirtilmesinde, metin aktarmalarında yazarın yaptığı yazım hatalarının düzeltilmesinde, çevirilerde ya da alıntılarda herhangi bir sebepten ötürü bulunmayan, ancak aktarmayı yapan kişinin sonradan eklediği sözlerin belirtilmesinde, köşeli parantez işaretinden faydalanılır.

Köşeli Parantez Nasıl Kullanılır?

Köşeli parantez işareti ayraç içinde ayraç kullanımı olarak da bilinmektedir. Herhangi bir yazı içerisinde ekstra bir açıklama yapılması gereken durumlarda cümlenin dışında köşeli parantez, içte ise yay ayraç kullanılır. Yalnızca normal yazılı anlatımlarda değil, matematik, bilişim gibi konularda da köşeli parantezden yararlanılmaktadır.