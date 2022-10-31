Kösem Sultan Nasıl Öldü? Kösem Sultan Kaç Yaşında, Kim Tarafından ve Neden Öldürüldü?

Kösem Sultan ölümü, yönetimdeki gücü ve etkisi nedeniyle mi gerçekleşti? Bu yazımızda Kösem Sultan kaç yıl yaşadı, yaşamı nasıldı ve Kösem Sultan neden öldü bunları detaylarıyla birlikte sizlerle paylaşacağız.

KÖSEM SULTAN KİMDİR?

Kösem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun en çalkantılı ve karmaşık 40 yılında, siyasi meselelerde son kararı verme sorumluluğunu almıştır. Durum böyle olunca karşıt fikirler ve anlaşmazlıklar da kaçınılmazdı. Eşini kaybettikten sonra yalnız bir kadın olarak devlet yönetiminde fiilen bulunan Kösem Sultan kaç yaşında öldü?

Osmanlı tarihinin en etkili kadın sultanlarından biri olan Mahpeyker Kösem Sultan I. Ahmed'e eş olmuş ve tahtın varislerini dünyaya getirerek saraydaki nüfuzunu artırmıştır. Sultan Ahmed'in humma hastalığına yakalanması sonucu gerçekleşen ani ölümü, onu iktidara hazırlayan ana nedenlerden biriydi. Kösem Sultan bu olaydan sonra tahta geçecek isimleri bizzat belirleyerek "Valide Sultan" olarak anılmıştır. Kösem Sultan hem yaşanan birçok hadisenin sorumlusu olarak hem de saltanatın karşı karşıya zorlukları çözerek uzun bir döneme damgasını vurmuştur. Devlet yönetiminde böylesine etkili olması ise "öldürülen ilk valide sultan" olarak anılmasına neden olmuştur.

Kösem'in Osmanlı hanedan yapısındaki yeri Avrupa ve Rusya'daki hükümdar kraliçelere denk bir üstünlüktür. Mahpeyker Kösem'i bütün kadın sultanlardan ayrıcalıklı kılan, Topkapı Sarayı haremindeki varlığı ve etkinliğinin kocası I. Ahmed'den torunu 4. Mehmed'e değin yarı asra yakın olması, iki oğluna ve torununa haremde naiplik yapmasıdır.

KÖSEM SULTAN KAÇ YAŞINDA, KİM TARAFINDAN VE NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Kösem Sultan yönetimdeki etkinliği ile 20 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nda naiplik yapmıştır. Osmanlı tarihinde iki oğlunu tahta çıkarıp akabinde de torununun saltanatını gören tek Osmanlı sultanıdır.

2 Eylül 1651'de Kösem Sultan, Turhan Sultan ile yaşadığı otorite mücadelesi sonunda Lala Süleyman Ağa tarafından oluşturulan bir ekiple öldürülmüştür. Kösem Sultan'ın cenazesi, kocasının Sultan Ahmet Camii'ndeki I. Ahmed türbesine gömülmüştür.

Hayatının ilk yılları hakkında kaynaklarda net bilgiler bulunamamaktadır. Saraya ne zaman ve nasıl alındığı, ailesinin kimliği bilinmemekle beraber Ortodoks bir papazın kızı olduğu, muhtemelen Bosna taraflarından getirildiği ileri sürülmektedir. Öldürüldüğü sırada altmış iki yaşında olduğu rivayet edildiğine göre 1589'da doğduğu söylenebilir. Ölüm tarihi ise 2 Eylül 1651 kayıtlara geçmiştir. Kösem Sultan kaç yıl yaşadı sorusunun cevabı 62 yıl olarak karşımıza çıkmaktadır.

KÖSEM SULTAN NEDEN ÖLDÜ?

Osmanlı padişahı Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesi sonucu tahta geçecek olan IV. Mehmed henüz 6 yaşındaydı. Kösem Sultan torunun küçük yaşta yönetime geçmesinden memnun olmadığı için iktidarın kendinde kalmasını istiyordu fakat IV. Mehmed'in annesi olan Turhan Sultan buna karşı çıkanlardan oldu. Çünkü geleneğe göre, büyük validenin Eski Saray'a gidip köşesine çekilmesi, Turhan Sultan'ın yetkileri kullanması usuldendi.

Bunların üzerine Kösem Sultan, ocak ağalarına haber göndererek Turhan Sultan taraftarı olan dört harem ağasının öldürülmesini istedi. Fakat planı istediği gibi gitmedi ve Turhan Sultan tüm bunları öğrendi. Bunun üzerine Turhan Sultan Kösem'i öldürtmek üzere harekete geçti. Bu iş için Başlala Uzun Süleyman Ağayı görevlendirdi ve 2 Eylül 1651 tarihinde Kösem Sultan öldürüldü.