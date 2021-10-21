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Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:05 Son Güncelleme: 21.10.2021 10:05

KOSGEB açılımı nedir? KOSGEB ne demek?

KOSGEB açılımı nedir? KOSGEB ne demek?

İnsanların bir kısmı kendi işlerini kurma hayalini kurmaktadırlar. Girişime atılmak ve kendi işlerini yapma hayalini kuran her insanın maalesef ki yeterli sermayesi ve desteği olmayabilir. Bu tarz durumlarda ise insanlar kendi işlerini kurabilmek amacı ile bazı yollara başvurabilmektedir. Bu yolları araştıran kişilerin ise merak ettiği kurumlardan bir tanesi KOSGEB’tir. KOSGEB hakkında merak edilen bazı soruların yanıtlarını sizler için bu yazımızda derledik. KOSGEB açılımı nedir?

Amacı girişimcileri, kendi işlerini kurmak isteyen insanları desteklemek ve kendi iş yerlerini geliştirmek isteyen insanları desteklemek olan KOSGEB kurumunun merak edilen açılımı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi ve Başkanlığı şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

KOSGEB AÇILIMI NEDİR?

Son dönemlerde ismini sıkça duyduğumuz kurumlardan bir tanesi de KOSGEB'dir. Bu kurum girişimcileri destekleyen bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticaret yapmak ve kendi işini kurmak isteyen her birey bu hayalini gerçekleştirecek olanaklara sahip olmayabilir. Bu nedenle bir desteğe ihtiyaç duyar. Bu noktada karşısına KOSGEB çıkar. KOSGEB'in açılımı karşımıza; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi ve Başkanlığı olarak çıkmaktadır.

KOSGEB NEDİR?

Açılımı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi ve Başkanlığı olan KOSGEB hakkında merak edilen sorulardan bir tanesi de bu kurumun ne olduğu, ne iş yaptığıdır. KOSGEB girişimcileri destekleyen bir kurumdur. Ticarete atılmak isteyen ve kendi işini kurmak isteyen her birey aynı olanaklara sahip değildir. Gerekli sermayesi ve desteği olmayan bireyler bir desteğe ihtiyaç duyarlar ve bu noktada karşılarına KOSGEB çıkar. KOSGEB belirli kriterleri sağlayan bireylere kendi işlerini kurmaları için destek ve sermayeyi sağlayan bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. KOSGEB özellikle küçük ve orta ölçekli işletmecilerin saniyede bulunan paylarını ve etkilerini arttırmak amacı ile hayata geçirilmiştir.

KOSGEB KİMLERE VERİLİR?

KOSGEB'den faydalanabilecek bireyler aşağıda sıralanmış şekildedir:

  • Yeni bir iş kurmak, ticarete atılmak ve kendi işini yapmak isteyen bireyler,
  • Küçük veya orta ölçekli iş yerini geliştirmeyi düşünen bireyler,
  • Küçük veya orta ölçekli işletmesine yeni bir makine almak isteyen bireyler,
  • Personel olarak istihdam yapmak isteyen bireyler,
  • Sahip olduğu firmanın tanıtımını, reklamını yapmak isteyen bireyler,
  • Hem yurt içinde hem de yurt dışında yapılan fuarlara katılın sağlamak isteyen bireyler,
  • Personeline eğitim vermek isteyen işletme sahipleri,
  • Araştırma geliştirme ve inovasyon anlamında projeler üretmek ve ürettikleri projeleri hayata geçirmek isteyen bireyler.

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KOSGEB açılımı nedir? KOSGEB ne demek?
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