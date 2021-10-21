KOSGEB açılımı nedir? KOSGEB ne demek?

Amacı girişimcileri, kendi işlerini kurmak isteyen insanları desteklemek ve kendi iş yerlerini geliştirmek isteyen insanları desteklemek olan KOSGEB kurumunun merak edilen açılımı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi ve Başkanlığı şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

KOSGEB AÇILIMI NEDİR?

Son dönemlerde ismini sıkça duyduğumuz kurumlardan bir tanesi de KOSGEB'dir. Bu kurum girişimcileri destekleyen bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticaret yapmak ve kendi işini kurmak isteyen her birey bu hayalini gerçekleştirecek olanaklara sahip olmayabilir. Bu nedenle bir desteğe ihtiyaç duyar. Bu noktada karşısına KOSGEB çıkar. KOSGEB'in açılımı karşımıza; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi ve Başkanlığı olarak çıkmaktadır.

KOSGEB NEDİR?

Açılımı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi ve Başkanlığı olan KOSGEB hakkında merak edilen sorulardan bir tanesi de bu kurumun ne olduğu, ne iş yaptığıdır. KOSGEB girişimcileri destekleyen bir kurumdur. Ticarete atılmak isteyen ve kendi işini kurmak isteyen her birey aynı olanaklara sahip değildir. Gerekli sermayesi ve desteği olmayan bireyler bir desteğe ihtiyaç duyarlar ve bu noktada karşılarına KOSGEB çıkar. KOSGEB belirli kriterleri sağlayan bireylere kendi işlerini kurmaları için destek ve sermayeyi sağlayan bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. KOSGEB özellikle küçük ve orta ölçekli işletmecilerin saniyede bulunan paylarını ve etkilerini arttırmak amacı ile hayata geçirilmiştir.

KOSGEB KİMLERE VERİLİR?

KOSGEB'den faydalanabilecek bireyler aşağıda sıralanmış şekildedir: