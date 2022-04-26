Kosova Para Birimi Nedir? Kosova Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Kosova Cumhuriyeti, Avrupa'nın doğusunda Balkanlar bölgesinde yer alan 2008 yılında Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş bir ülkedir. Son yıllarla birlikte Kosova'yı tanıyan ülke sayısı 100'e yaklaşmış durumdadır. Kosova ekonomisinin en temel kaynakları metal işleme, basit makine üretimi, deri işleme, ağaç işleme ve mobilya sektörüne dayalıdır. Enflasyon oranı düşük lakin işsizlik oranı % 45 seviyesinde olan Kosova'nın resmi para birimi nedir? Kosova para birimi sembolü nedir? İşte ayrıntılar...

Kosova Para Birimi Nedir?

Kosova Cumhuriyeti'nin resmi para birimi, ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği 2008 yılında kullanmaya başladığı Euro'dur. Kosova'nın para birimi olarak Euro'yu seçmesinin başlıca sebebi, yeni bir ülke olduğu için kendi para birimini oluşturması zorlu bir süreç olacağı ve bu para biriminin piyasada değer görmeyeceği riskleridir.

Kosova'nın güncel olarak kullandığı resmi para birimi Euro'ya ait 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ve 1 ve 2 Euro olmak üzere 8 madeni para 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Euro olmak üzere 7 banknot para vardır.

Kosova Para Birimi Kaç TL'dir?

Türkiye, Kosova Cumhuriyeti'nin başlıca ticaret ortaklarından birisidir. İki ülke arasında 19 Şubat 2020 yılında serbest ticaret anlaşması imzalanmış ve ticaret ilişkilerinin arttırılması yönünde kararlar alınmıştır.

Bahsi geçen bu bilgilere ilaveten iki ülke arasında var olan vize muafiyet anlaşması sayesinde de Türkiye ve Kosova vatandaşları iki ülke arasında sıklıkla iş, tatil ve eğitim maksatlı seyahatler gerçekleştirmektedir. Kosova'nın güncel para birimi olan Euro yaklaşık olarak 15.91 Türk Lirasına tekabül eder.

Kosova Para Birimi Sembolü Nedir?

Kosova Cumhuriyeti'nin resmi para birimi olan Euro'nun uluslararası para kodu EUR, sembolü ise € şeklindedir.