Kostarika Nerede? Kosta Rika Nereye Yakın ve Hangi Kıtada?

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Kostarika Nerede?

Kostarika, Orta Amerika'da bulunan, doğal güzellikleri ve muhteşem sahili ile ön plana çıkan bir ülkedir. "Periler ülkesi" olarak da adlandırılan bu ülke ilk olarak İspanyol denizciler tarafından keşfedilmiştir. Kosta Rika kelime anlamı itibariyle de "zengin kıyılar" anlamına gelir. 19. YY'da fakir bir ülke iken bağımsızlığını ilan eden Kosta Rika, zaman içerisinde Orta Amerika'nın en gelişmiş ve refah seviyesi en yüksek ülkesi konumuna da gelmiştir. Bu ülkede bulunduğunuz esnada muhteşem doğa ve candan insanlar dikkatinizi çekecektir.

Kosta Rika Başkenti Neresi?

Kosta Rika'nın başkenti San Hose'dir. Ülkenin kuzeyinde Nikaragua, güneyinde Panama vardır. Aynı zamanda ülkenin doğusunda Karayip Denizi, batısında ise Büyük Okyanus yer alır. Ülkenin Büyük Okyanus'ta da Cocos Adası isminde toprakları vardır. Bu adanın karşısında da Ekvador yer almaktadır.

Kosta Rika genellikle turizm amaçlı ziyaret edilen bir ülkedir. Muhteşem deniz ve harika sahiller, yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Dünyanın dört bir yanından bu ülkeyi ziyarete gelen turistler vardır.