Koşul eş anlamlısı nedir? Koşul kelimesinin eş anlamlısı

Koşul sözcüğü genellikle matematik derslerinde karşımıza çıkmaktadır. Ya da günlük hayatımızda bir şeye şart koşma yerine kullandığımız bir kelimedir. Koşul kelimesi yerine aslında birden çok eş anlamlı kelime kullanabiliriz.

KOŞUL KELİMESİNİN ANLAMI

Günlük yaşamın içinde, basılı ve dijital dergi, televizyon programlarında, gazeteler içerisinde karşılaşılan sözcüklerin TDK sözlüğündeki eş anlamlıları merak edilmektedir. Bu kelimelerden biri de koşuldur. Koşul kelimesinin TDK sözlüğü üzerinde anlamı ise aşağıdaki şekildeki gibidir:

Bir antlaşma içerisinde belirlenen hükümlerden her birisi - Şart

Örnek: "Türk Eli'nin uluları ise bu koşulların altında yeni vatanların, yeni toprakların gereğini duyar olmuştu."

Koşul sözcüğünü içeren birleşik kelimeler

Sapma koşulu, ön koşul, yaşam koşulları

KOŞULUN EŞ ANLAMLISI

Koşul eş anlamlısı, genel olarak herhangi bir olayın oluşabilmesi adına şartların yerine getirilmesidir. Bu anlam çeşidi, gerçekleşebilecek durumların herhangi bir şarta bağlı olduğunu da gösterir. Bu sayede cümle içinde gerçekleşebilecek olan durumların ya da durumun belli bir şart ile oluşacağını ifade eder.

Öz Türkçe kelime olan koşulun ise fiil hali koşullanmak olarak yazılır. Koşullanmak, canlıların yaşamlarını sürdürebilmek adına yaşadıkları çevrenin şartlarına da uyum sağlaması demektir. Türkçede koşul kelimesiyle eş anlamlı olan yani aynı anlama gelen bir sözcük vardır. O da şart kelimesidir.

Şart: Dilimize Arapça dilinden geçmiş olan bu kelime, günlük yaşantıda sık bir şekilde kullanılmaktadır. Şart hem mevcut hal hem de koşul anlamlarına gelir.

KOŞUL KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Koşul ve şart sözcükleri aynı anlamlara gelen eş anlamlı olan kelimeler arasında bulunmaktadır. Bununla beraber koşul kelimesine benzer kelimeler ise aşağıdaki gibidir: