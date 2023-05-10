Kotor, dünya çapında bilinen ve çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilen bir bölgedir. Ayrıca muazzam manzarası ile öne çıkan Kotor Körfezi'ne çok yakın bir konumda yer alır. Son zamanlarda birçok kişi bu turistik şehre hangi araçlar ile gidilebileceği merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için kotor nerede, kotor hangi ülkede ve nasıl gidilir gibi soruların cevaplarını araştırdık.

Kotor Nerede?

Kotor, bir liman şehri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kotor ile ilgili araştırma yapan birçok kişi kotor hangi ülkede diye merak etmektedir. Kotor, Karadağ ülkesinde bulunan ve popüler tatil noktalarından biri olan bir şehirdir. Karadağ, Balkanlar'da ve kuzey yarım kürede yer alan, muhteşem deniziyle ön plana çıkan bir ülkedir. Kotor nereye bağlı diye merak eden birçok kişi bulunmaktadır. Kotor, Karadağ ülkesine bağlı bir liman şehri olarak bilinmektedir. Şehir, masmavi denizi ve görsel şölen sunan dağları ile dikkat çekmektedir.

Kotor'a Nasıl Gidilir?

Kotor, vizesiz ziyaret edilebilen şehirlerden biridir. Bu yüzden özellikle Türkiye'den çok fazla ziyaretçisi olmaktadır. Kotor'a ulaşım için pek çok farklı alternatif bulunmaktadır. Özel araçla gitmek isteyenler Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden ulaşım sağlayabilir. Ancak bunun için pasaportunuz olması gerekmektedir. Bir diğer ulaşım seçeneği ise havayolu ile ulaşımdır. Ancak şehirde herhangi bir havalimanı bulunmamaktadır. Şehre en yakın havaalanı Tivat bölgesinde bulunur. Türkiye'den bu havaalanına uçuş sağlayabilir ve ardından karayolu üzerinden şehre giriş yapabilirsiniz. Ayrıca şehre ulaşım için online olarak yol tarifi ve haritaları inceleyebilirsiniz.