Kötü eş anlamlısı nedir? Kötü kelimesinin eş anlamlısı

Kötü, Türkçe bir kelimedir, Eski Türkçeye ait "köti" sözcüğünden evrilmiş dilimize girmiştir. Kötü kelimesinin en az üç tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de sözcük dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Kelimelerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan kötü kelimesinin eş anlamlısı nedir?

KÖTÜ SÖZCÜĞÜNÜN EŞ ANLAMLISI

Fena ( Arapçadan dilimize geçmiştir)

Nahoş ( Farsçadan dilimize geçmiştir)

Bet ( Farsçadan dilimize geçmiştir)

Koca ( Türkçe bir kelimedir)

Bu üç sözcük de kötü kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

KÖTÜ KELİMESİNİN ANLAMI

Kötü kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre anlamı şudur;

İstenmeyen, beğenilmeyen ya da onaylanmayan anlamına gelir.

KÖTÜ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

Hayvanlara kötü davranmamalıyız.

Bence bu tablo burada kötü durdu.

Sana göre ben kötü bir insan mıyım?

Çöpler yüzünden sokak çok kötü kokuyor.

KÖTÜ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI