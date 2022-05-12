Kovalent Bağ Nedir? Polar Ve Apolar Kovalent Bağ Nasıl Ayırt Edilir, Örnekleri Ve Özellikleri Neler?

Polar maddeler aslında temelde kutuplu olarak adlandırılmaktadır. Apolar maddeler ise kutupsuz olarak adlandırılır. Bunun yanında bu bağların belirli oluşum şartları vardır. Bu şartlar nedeniyle de polar ve apolar kovalent bağı ayırt etmek oldukça kolaydır. Ayrıca kovalent güçlü bir bağ olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla kovalent bağ nedir? Polar ve apolar kovalent bağ nasıl ayırt edilir, örnekleri ve özellikleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını konu anlatımı şeklinde hazırladık.

Kovalent Bağ Nedir?

Kovalent bağ, iki atom arasında oluşan ve elektron ortaklaşmasıyla oluşan bir güçlü etkileşimdir. Bu tarz bağlar moleküldeki atomları bir arada tutan çekim gücü etkisiyle oluşmaktadır. Ayrıca iyonik bağdan güçlü bir bağ olarak karşımıza çıkmaktadır. Kovalent bağlar ametal atomlarından oluşmaktadır. Kovalent bağlar kendi içerisinde apolar ve polar kovalent olarak ikiye ayrılır.

Apolar kovalent bağ, kutupsuz bağ olarak adlandırılır. Bu bağlamda aynı türden atomların oluşturduğu bağ olarak söylenebilir. Polar kovalent bağ da farklı türden atomların birleşmesiyle oluşan bağ olarak adlandırılır. Bu nedenle bu iki bağı ayırt etmek için atomların türüne bakabilirsiniz. Bu durumun bazı istisnaları olsa da genellikle aynı tür atomlar apolar, farklı türden olanlar ise polar olarak ifade edilir.

Bu bağların özelliklerini incelediğimizde, polar bağlarda net kuvvet sıfırdan farklıdır fakat apolar bağlarda net kuvvet sıfırdır. Polar kovalent bağlarda kısmi pozitif ve negatif kutuplar bulunurken apolar bağlarda böyle bir durum görülmez. Polar kovalent bağların kutuplu olmasının nedeni de elektronların çekim kuvvetlerinin birbirinden farklı olmasıdır. Fakat apolar bağlarda çekim gücü eşittir.

Apolar Kovalent Bağ Örnekleri

Apolar kovalent bağların ne anlama geldiğinden yukarıda bahsetmiştik. Burada ise bu bağların oluşturduğu molekül örneklerini göstereceğiz. Bu bağlamda apolar kovalent bağ örnekleri şöyledir:

Br 2

CH 4

CO 2

O 2

N 2

H 2

Polar Kovalent Bağ Örnekleri

Polar kovalent bağ örnekleri aslında daha fazladır. Bunun nedeni bu bağın kutupsuz bir biçimde kurulması ve farklı türden atomlar birleştiği için birçok örneği bulunabilir. Bu açıdan baktığımızda polar kovalent bağların net kuvvetleri sıfırdır. Buna göre polar kovalent bağ örnekleri aşağıdaki gibidir: