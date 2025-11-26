Köy okullarında bilim hamlesi

Kırsal bölgelerde birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin fen bilimlerine yönelik ihtiyaçlarına çözüm olacak önemli bir adım atıldı. Bayer ve Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) işbirliğiyle yürütülen "Köyde Meraklı Sınıflar" projesi, köy okullarında bilime erişimi artırmayı ve öğretmenlere uygulanabilir yöntemler sunmayı hedefliyor. Proje kapsamında hazırlanan Öğretmen Uygulama Rehberi, fen etkinliklerinin köy koşullarında kolayca uygulanabilmesi için tasarlandı. Deneyler, oyunlar, gözlem çalışmaları ve yaratıcı etkinlikler aracılığıyla çocukların merak, keşif ve bilimsel düşünme becerileri destekleniyor. Rehber ayrıca farklı yaş gruplarının bir arada bulunduğu sınıflarda öğretmenlere pratik yönetim önerileri sağlıyor.

17 BİN ÇOCUĞA ULAŞILDI

Şubat 2025'te dijital ortamda tanıtılan rehber kısa sürede geniş bir erişim elde etti. Sosyal medya paylaşımları 110 bini aşkın görüntülenme aldı. 95'i deprem bölgesinde olmak üzere bini aşkın öğretmen ve öğretmen adayı rehbere doğrudan ulaştı. Uygulamalar dolaylı olarak 17 bin çocuk üzerinde etki oluşturdu. Proje kapsamında rehbere eşlik edecek 7 video içeriğinin hazırlıkları sürüyor.